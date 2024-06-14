Сделать прошлое фоном для будущего

Считалось, что панно было разрушено при перестройке кинотеатра в 2001 году компанией «Отау синема». Но оказалось, что строители прошили его металлическими конструкциями и скрыли за гипсокартонном - похожая история случилась и в кинотеатре «Арман».

Из-за находки пришлось переделывать проект - фасад меняли несколько раз. Кроме того, реконструкцию затормозили Январские события и последующее судебное разбирательство в отношении инвестора «Целинного» - бизнесмена Кайрата Боранбаева.

12 июня в фойе бывшего кинотеатра и будущего Центра современного искусства состоялась дискуссия о том, что делать с панно – стоит ли его восстанавливать или же оставить как есть – с этими «шрамами нулевых».