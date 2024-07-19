На мозаике только девушки

В первую очередь перенос связан с тем, что в университете недавно начали реконструкцию библиотеки, которую должны завершить в октябре этого года.

После начала строительных работ обнаружили приятный сюрприз - старую мозаику, много лет скрытую под слоем штукатурки.

О том, что на пристройке была мозаика, было известно – её небольшой фрагмент осыпался, Власть об этом писала в 2019 году. Тогда было ощущение, что продолжение этого панно сбили, но на самом деле его закрывал толстый слой штукатурки.