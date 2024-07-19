На мозаике только девушки

В Казахском национальном женском педагогическом университете находится известная многим семиметровая мозаика работы советских художников-монументалистов Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского. Однако, оказалось, что мастера примерно 60 лет назад создали здесь еще одну мозаику – её обнаружили на двух наружных стенах пристройки к столовой.
В 1964 году во дворе университета была построена столовая, одну из стен которой украшает большая мозаика работы Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского. Верхняя часть мозаики осыпалась еще много лет назад – осталась только нижняя, на которой изображены девушки в национальных костюмах. К сожалению, увидеть это панно можно только попав на территорию университета. Руководство вуза решило перенести эту мозаику на фасад здания библиотеки со стороны Айтеке би – чтобы ее видно было с улицы.
В первую очередь перенос связан с тем, что в университете недавно начали реконструкцию библиотеки, которую должны завершить в октябре этого года.
После начала строительных работ обнаружили приятный сюрприз - старую мозаику, много лет скрытую под слоем штукатурки.
О том, что на пристройке была мозаика, было известно – её небольшой фрагмент осыпался, Власть об этом писала в 2019 году. Тогда было ощущение, что продолжение этого панно сбили, но на самом деле его закрывал толстый слой штукатурки.
18 и 19 июля строители освобождали утерянную мозаику. Примечательно, что и на этой работе изображены только девушки: они читают, загорают, катаются на лыжах, покоряют горные вершины – ведут активную жизнь среднестатистической студентки бывшего ЖенПИ. Один из строителей замечает, что эти девушки очень похожи на героинь фильма «Ангел в тюбетейке», который вышел в 1969 году.
«Мы встречались с монументалистом Алпамысом Кенбаевым, он будет восстанавливать мозаики и переносить их. Всё обсуждается, либо она остается здесь (на пристройке), либо будет перенесена на фасад. В любом случае, мы хотим сделать мозаику доступной для города», - говорит ректор Гульмира Канай.
Алпамыс Кенбаев уже восстановил несколько работ своего отца – «Девушку с сувениром», которую можно увидеть на горе Кок-Тобе и панно по дороге на Медео.
Архитектор Адильжан Муса, автор проекта реконструкции библиотеки, отмечает, что проблема в том, что нет эскизов и фотографий этой забытой мозаики, и Алпамысу, видимо, придется дорисовывать утраченные части.
«Мне нравится, как композиционно они все структурировали, как делали форму тела, как работали по цветам, я думаю, что молодым художникам стоит смотреть такое искусство и учиться этому», - говорит Муса.
Муса отмечает, что мозаики настолько самобытны, что он видит их как отдельные картины, и, возможно, придется так и переносить их - по отдельности.
Что касается переноса на фасад библиотеки со стороны Айтеке би, то там длина стен чуть больше 3 метров, а длина мозаики – 7 метров, возможно, ее придется разделять на две части и устанавливать по бокам от входа.
«Но витраж будут убирать, ставить новый, можно его сузить, но тут проходит сток», - размышляет архитектор.
Отремонтированную библиотеку должны открыть 5 октября. Оплачивать перенос и реставрацию мозаики будет Берик Каниев, акционер и председатель совета директоров Lancaster Group. Именно его частный фонд модернизирует библиотеку университета и реставрирует мозаику.
Молдахметов и Цивчинский работали вместе долго и плодотворно. Молдахмет Кенбаев родился в 1925 году, воспитывался в детском доме, учился в Московском художественном институте им. Сурикова. Одна из работ Кенбаева — «Ловля лошади» - хранится в Третьяковской галерее.
Николай Цивчинский был старше Кенбаева на 20 лет, он родился в 1905 году в Санкт-Петербурге. В 1937 году переехал в Алма-Ату, участвовал в Великой Отечественной войне. Его часто называют автором первых казахстанских гобеленов, создателем ковровой фабрики.
Художники вместе оформляли Алматинский дворец бракосочетания, который был построен в 1969-1971 годах, сделали знаменитое панно «Девушка с сувениром» и мозаику «Енлик и Кебек» на фасаде гостиницы «Алматы».
Восстановлением мозаик сейчас активно занимается Алпамыс Кенбаев, который, как и его отец, стал художником-монументалистом.
Мозаики до сих пор не защищены законом и не являются в Казахстане объектами культурного наследия. Их может спасти только культурный бэкграунд их владельцев.
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