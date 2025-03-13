В 2023 году в городе закончено строительство патолаганатомического бюро
В Астане не планируется строительство крематория, сообщили в управлении общественного здравоохранения в ответ на запрос «Власти».
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