В Астане не планируется строительство крематория, сообщили в управлении общественного здравоохранения в ответ на запрос «Власти».

В 2023 году в городе было сдано в эксплуатацию патологоанатомическое бюро с утилизацией медицинских и биологических отходов, сообщило ведомство.

«Строительство крематория не планируется, так как кремация не является предметом деятельности патологоанатомического бюро, а относится к ритуальным услугам», – также добавили в управлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что проект этого бюро был выставлен на обсуждение в 2020 году, на его строительство планировалось выделить 1,5 млрд тенге. «В качестве целей отмечалось – "уменьшить площадь кладбищ с традиционным погребением"», – сообщало издание «Казахстанская правда».

Единственный в Казахстане крематорий планировалось построить в Алматы. На протяжении больше трех лет его ввод в эксплуатацию задерживается по самым разным причинам.