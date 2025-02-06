Досаев анонсировал снос исторического конструктивистского здания, в котором расположена школа

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что историческое здание , в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено, поскольку представляет опасность для детей.

«Мы его снесем. Я, честно говоря, слышал, что это какой-то там памятник, но нашим детям там опасно», - сказал Досаев, отвечая на вопрос жительницы района, где расположена школа, которая выражала тревогу за состояние здания.

В акимате сообщили, что завершают работу над проектом нового здания интерната.

Здание по улице Досмухамедова не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения. При этом сооружение получило мировое признание - вошло в каталог конструктивизма.

В Алматы сохранилось не так много зданий эпохи конструктивизма 20-30-х годов XX века: так совсем недавно часть здания НКВД превратилась в гостиницу, а Академия искусств им. Жургенова перестраивалась.

Здание, построенное в 1935 году, по данным управления строительства Алматы, не соответствует современным требованиям строительных норм. Его сочли ветхим и чиновники полагают, что его дешевле снести, чем ремонтировать: затраты на усиление и ремонт «превысят 85% балансовой стоимости здания и являются нецелесообразными.

Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии «Власти» выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут:

«Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии», - говорил он.

«Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий», - отмечал Псяев.