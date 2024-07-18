Реконструкция Казахского театра драмы им. Ауэзова должна завершиться в 2026 году

Сейчас ведутся работы по подготовке к реконструкции здания Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова, сообщил комитет культуры Министерства культуры и информации в ответе на запрос Власти. Проектно-сметная документация разработана ТОО «Актюбгражданпроект», также было получено положительное заключение государственной экспертизы в декабре 2023 года.

В министерстве отметили, что эскизный проект был согласован с главным архитектором здания Орысбаем Баймурзаевым. Согласно проекту облик театра останется неизменным, планируется лишь заменить фасадные элементы, находящиеся в аварийном состоянии. Покрытие фасада останется из мрамора. Во внутреннем интерьере театра обещают сохранить мозаики, люстры, барельефы и другие декоративные элементы.

Что касается стоимости реконструкции, в министерстве о ней пока не сообщают, ссылаясь на то, что “в условиях дефицита бюджета проводится оценка состава работ, подлежащих выполнению”. Работы планируют завершить в 2026 году.

Здание Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова является памятником архитектуры местного значения города Алматы.

Оно было построено в 1981 году, авторы проекта: О. Баймурзаев, А. Кайнарбаев и М. Жаксылыков. Через год ему присвоили статус памятника архитектуры республиканского значения. С 2010 года это памятник местного значения.

В 2019 году управление городского планирования и урбанистики опубликовало варианты реконструкции, которые вызвали большую критику.