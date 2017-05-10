Алма-Ата модернистская

Фото: Жанары Каримовой, Зарины Гайнулиной, фонда Центрального государственного архива кинофотодокументов Республики Казахстан

Столицей КазССР Алма-Ата стала в 1927 году, после этого в городе развернулось масштабное строительство. Спустя два года известный российский архитектор Моисей Гинзбург вместе с Игнатием Милинисом построили дом правительства в стиле конструктивизма, который несколько раз перестраивался. Сейчас в нём находится академия искусств имени Жургенова. Позже наступила эпоха сталинского ампира, в которой и застраивался центр города: одна из самых интересных построек того периода — здание Академии наук, созданное архитектором Щусевым, правда, сам он не дожил до окончания стройки. В 1950-1960-е годы в Алма-Ату приехало немало молодых архитекторов, и это был настоящий архитектурный бум. ГОСТИНИЦА «АЛМАТЫ»



Адрес: улица Кабанбай батыра, 85 Архитекторы: Николай Рипинский, Иван Картаси Год постройки: 1967 Основоположник советской казахстанской архитектурной школы — Николай Рипинский. Он много строил в России, особенно в Москве, например, был в команде, занимавшейся проектированием жилого дома на Манежной площади. В 1949 году архитектора репрессировали — сослали в Казахстан: сначала он работал в Усть-Каменогорске, а в 1954 году перебрался в Алма-Ату, где впоследствии возглавил «Казстройпроект», нынешний «Казгор». Николай Иванович руководил комплексной застройкой проспекта Ленина, входил в коллектив, занимавшийся созданием Дворца Республики. Он же стал автором гостиницы «Алматы», памятника архитектуры местного значения. Восьмиэтажное здание стоит на двух улицах: на Кабанбай батыра и на Панфилова. Его необычную форму подчёркивают ряды балконов из бледно-голубого стекла, в начале нулевых стекло заменили алюкобондом синего цвета, который сохранился до сих пор. Фасад украшает мозаика художника Кенбаева и монументалиста Цивчинского, которую сделали ленинградские мастера. Позже там появилась ещё и работа монументалиста Владимира Твердохлебова. В 1967 году за гостиницу «Алматы» команда архитекторов получила премию Совета министров СССР. В 1960-е годы это была единственная гостиница в городе, в которой были все удобства: горячая вода, теплоснабжение. Кстати, первым руководителем «Алматы» был Рахимжан Кошкарбаев, который первым установил советский флаг у главного входа Рейхстага. В 2006 году компания Astana Group выкупила здание гостиницы и собиралась его сносить, но помешал финансовый кризис. В 2016 году глава компании Нурлан Смагулов заявил, что с годами осознал ценность сооружения и пообещал провести реновацию с помощью международной компании Chapman Taylor. Недавно на нашем сайте вышел фоторепортаж о том, как гостиница выглядит теперь внутри. КИНОТЕАТР «АРМАН»

Адрес: проспект Достык, 104 Архитекторы: Александр Коржемпо, Иннокентий Слонов Год постройки: 1968 Архитектор Александр Коржемпо после окончания МАРХИ поехал работать в Бишкек, а затем перебрался в Алма-Ату, которая тоже сильно нуждалась в молодых кадрах. Двухзальный кинотеатр «Арман» стал его первым реализованным проектом в Казахстане, заказчиком выступило управление кинофикации города. Архитектор вспоминал, что в 1968-м во время сдачи кинотеатра неподалёку стояли бульдозеры, которые должны были снести строение, если его не примут. Однако руководству страны кинотеатр понравился. Казахстанский историк архитектуры Алмас Ордабаев рассказывал, как в то время коллеги были потрясены этим строением Коржемпо и только спустя годы осознали, что Александр Иванович, по сути, был первым алма-атинским модернистом. Сам же Александр Коржемпо не любит деления на архитектурные стили, считая, что «есть просто архитектура и автор, который выражает себя и решает задачи, которые перед ним поставлены». Проектируя кинотеатр «Арман», Коржемпо хотел добиться создания особой атмосферы: зритель, зайдя внутрь, должен был попасть в особый мир, отрешиться от суеты. Здание кинотеатра стало частью ансамбля площади, на которую выходит фасад «Армана». В белоснежном прямоугольном кинотеатре, обрамлённом металлическими решётками, нет окон. По задумке архитектора, здание должно было быть похоже на пласт снега. Раньше внутри «Армана» находился дворик, в котором были растения, фонтан, стояла статуя девушки, которую потом подарили Ульяновску. Всё это исчезло в нулевые годы в результате реконструкции. Тогда построили новую входную группу, а с крыши пропала металлическая решётка. На боковых фасадах до сих пор сохранились барельефы и фраза: «Велик путь нашего народа, велик его подвиг. Он будет вечным примером для грядущих поколений, для всех, кто избрал дорогу свободы». В 2015 году у здания появилась пристройка, в которой теперь находится фастфуд. Интервью с Александром Коржемпо. ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ (БЫВШИЙ ДВОРЕЦ ИМЕНИ ЛЕНИНА)

Адрес: проспект Достык, 56 Архитекторы: Владимир Ким, Юрий Ратушный, Владимир Алле, Николай Рипинский, Лев Ухоботов и другие Год постройки: 1970 Дворец имени Ленина — часть ансамбля площади наряду с гостиницей «Казахстан», зданием Политпросвещения и кинотеатром «Арман». Его торжественно открыли к столетию со дня рождения вождя пролетариата. В 1971 году авторы сооружения получили государственную премию СССР. Строение сделано в виде парящего шатра площадью 10 тысяч квадратных метров, который стоит на восьми железобетонных опорах. Это очень лёгкое, воздушное сооружение, совсем не похожее на стоящее рядом громоздкое здание Политпросвещения. Фасад был оформлен мрамором и розовым ракушечником. Во дворце есть единственный зрительный зал в форме трапеции на 3 тысячи мест. Перед дворцом находилась площадь с фонтанами, вода из которых использовалась для кондиционирования здания (почти все административные сооружения того времени имели технические бассейны). По свидетельству известного казахстанского архитектора Спиридона Космериди, делавшего экспертизу проекта, Дворец Республики был построен в зоне тектонического разлома. В 2010–2011 годах Дворец полностью реконструировали и сейсмоусилили, никакого общественного обсуждения проекта не было. Реконструкцией занимался «Казгор» — компания, сотрудники которой в 1970-х годах проектировали дворец. «Казгор» предложил городским властям семь вариантов реконструкции. Архитектор Тохтар Ералиев, занимавшийся проектом обновления, вспоминает: «Были даже поползновения внешнюю форму изменить, но мы сказали: нет, этого нельзя делать. В этом здании самое главное — мощный, знаменитый парящий карниз. И естественно, пилоны, которые держат плиту покрытия. Это надо было оставить, мы это очень жёстко отстаивали. Никаких изменений этой структуры быть не должно, а вот рубашку стоило поменять (по мнению Ералиева, каждое здание имеет скелет — конструкцию, а также рубашку — внешний вид, облицовку. — Прим. ред.). Градостроительный совет рассмотрел все семь вариантов и остановился на нынешнем, седьмом, который согласовал главный автор Дворца архитектор Лев Ухоботов. Конечно, из чувства ностальгии хотелось бы оставить первый вариант. Когда мы начали реконструкцию, я изучил, что происходит в мире со зданиями 1970-х годов, со зданиями того поколения, что и Дворец Республики. Везде идёт реновация: оставляют основные композиционные элементы, а остальное всё меняется, потому что появились современные материалы». В 1971 году весь коллектив архитекторов, кроме Владимира Алле, получил госпремию СССР. Алле её не дали, потому что он не был сотрудником «Казгорстройпроекта». В итоге сейчас новый Дворец, который всё ещё носит статус памятника республиканского значения, мало чем напоминает прежний, его фасад превратился в дисплей, по которому демонстрируют рекламу, а однажды утром по ошибке показали фильм для взрослых. Интервью с архитектором Тохтаром Ералиевым. КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Адрес: проспект Абая, 50 Архитекторы: Владимир Кацев, Иннокентий Слонов Год постройки: 1970 До 1970 года в Алма-Ате не было здания цирка, выступления проходили в шапито, а в 1960-х стало ясно, что это упущение нужно исправлять. Руководитель республики Динмухамед Кунаев хотел, чтобы у города было своё лицо, свой архитектурный стиль, поэтому даже на фасадах типовых зданий часто появлялись графито и мозаика. Алма-атинский цирк должен был стать копией Ашхабадского, однако Владимир Кацев, один из авторов будущего высокогорного катка «Медео», убедил Кунаева в том, что нужно строить свой уникальный цирк. Единых правил и норм по строительству таких сооружений не было, поэтому Кацеву пришлось ехать в Союзгосцирк, чтобы вникнуть в нюансы. Проект цирка создавался с учётом местности — гор, а также национального колорита — очертания здания напоминают шатры кочевников. Здание состоит из двух частей: круглого сооружения с главной ареной, которое и находится на проспекте Абая, и прямоугольного корпуса с гостиницей и хозяйственными помещениями. Цирк знаменит своей белоснежной крышей, сделанной в виде шатра, что гармонирует с заснеженными горными вершинами. Купол сделали ребристым, похожим на чешую, это защищает здание от перегрева. Проект цирка уникален тем, что в нём продуманы несколько отдельных кухонь для животных, 9 видов связи, туалеты для людей с особыми потребностями и 14 буфетов. Уже несколько лет идут разговоры о реконструкции, но окончательного решения нет. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Адрес: проспект Абая, 14 Архитекторы: Владимир Ищенко, Владимир Ким Год постройки: 1970 Здание Национальной библиотеки, которую в народе называют «Пушкинской» (до развала СССР она носила имя Александра Сергеевича), замыкает проспект Абылай хана. Эта библиотека построена до того, как был разработан новый генплан центра города, вследствие которого чуть выше появилась Новая площадь. Трёхэтажное здание имеет два внутренних дворика, которые служат световыми колодцами. Сооружение стоит на возвышении и словно приподнято над проспектом Абая. Фасад очень простой и лаконичный, в подвальных помещениях — книгохранилища, в северном корпусе находятся административные здания, южный корпус отдали под читальные залы. Внутренние интерьеры были такими же простыми, как и здание: в них использовалось стекло, дерево, мрамор — всё это сохранились частично. Фоторепортаж о том, как библиотека выглядит внутри. По плану предполагалось, что под открытым небом будут сделаны зоны для чтения на свежем воздухе, а с торца здания на уровне второго и третьего этажа хотели сделать веранды. На деле ничего этого не получилось. Рядом с сооружением построили бассейн для системы кондиционирования, перед входом в библиотеку разбили розарий. После развала СССР здание — памятник архитектуры республиканского значения — реконструировали: с торца сделали пристройку, в которой разместилась столовая, прилегающую территорию оградили забором, розарий перед входом убрали и всё покрыли тротуарной плиткой. На тротуаре перед зданием ещё в советское время сделали два подземных перехода, в нулевые их закрыли некрасивыми крышами из полигаля. В итоге полигаль закрывает вид на библиотеку, и неподготовленному человеку сложно отбросить этот визуальный мусор и увидеть всю красоту здания. На днях руководство Национальной библиотеки представило проект реконструкции и расширения здания — с двух боков планируется построить высотки, а внутренние дворики закрыть крышами в виде пирамид. ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЙ

Адрес: проспект Абая, 101а Архитекторы: Малбагар Мендикулов, Александр Леппик Год постройки: 1971 Первый в Казахстане дворец бракосочетаний построили на проспекте Абая, на берегу речки Весновка (сейчас — Есентай). За год до этого на противоположной стороне возвели цирк, а в 1982 году — Казахский Государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова. До нулевых годов, пока не началась высотная застройка этого района, угадывался единый ансамбль этих зданий. Дом бракосочетаний состоит из двух колец — большого и малого, особенно это заметно, если смотреть на здание сверху. Фасад украшает дюралюминиевая солнцезащитная решётка с геометрическим казахским орнаментом, закрывающая всю зону сплошного остекления. Подобные солнцезащитные решётки с разнообразными рисунками появлялись на многих модернистских зданиях, что до сих пор придаёт сооружениям особый колорит и привлекает внимание архитекторов, которые приезжают в Алма-Ату. Внутри здание было светлым, простым, на стенах второго этажа художник Молдахмет Кенбаев сделал роспись, которую уничтожили ещё до развала СССР. Для фасада Кенбаев и монументалист Цивчинский создали мозаичное панно с изображением молодой пары в национальных костюмах. В нулевых годах, во время реконструкции, ноги молодожёнам обрезали, чтобы сделать ещё один вход во дворец. В 1979 году Дворец бракосочетаний получил статус памятника архитектуры. Сейчас, после нескольких неудачных реставраций, дворец снова на реконструкции. Проект пятилетней реконструкции Дворца. ВЫСОКОГОРНЫЙ КАТОК «МЕДЕУ»

Адрес: Иле-Алатауский национальный парк Архитекторы: Владимир Кацев, Арыстан Кайнарбаев Год постройки: 1972 Архитектор Владимир Кацев занялся проектом постройки высокогорного катка сразу после сдачи Алма-атинского цирка. С 1951 по 1970 год в урочище Медеу, которое находится в 14 километрах от центра Алма-Аты, работал обычный каток с естественным льдом, вместо трибун там стояли скамейки. Амбициозным проектом нового высокогорного катка занимался институт Алма-Атагипрогор. Проект получился очень дорогим: на него требовалось 8,4 миллиона рублей, утверждать бюджет и получать финансирование пришлось в Москве. Автор проекта Владимир Кацев рассказывал, что не обошлось без прямого звонка Кунаева Брежневу. Сложность строительства была ещё в том, что до урочища пришлось строить дорогу и проводить туда коммуникации: водопровод, электроэнергию, канализацию. Каток расположился на высоте 1691 метра над уровнем моря и был сделан из бетона и дерева. Площадь ледового поля — 10,5 тысячи квадратных метров. Каток многослойный: сверху на нём находилась железобетонная плита, в которой было проложено 170 километров труб с хладоносителем. Здесь же находились гостиница и несколько кафе, они работают до сих пор. На задней панели табло художники Нимец и Константинов сделали барельеф, изображающий двух конькобежцев. На трибунах здесь могли поместиться 10,5 тысячи человек (сейчас 8,5 тысячи). Ещё во время проектирования катка была идея сделать его крытым, но от неё отказались, правда, до сих пор периодически звучат такие предложения. Полную реконструкцию «Медеу» проводили дважды — в нулевых и в 2011 году — перед Азиатскими играми. Недалеко от катка Кацев спроектировал здание гостиницы «Медеу», которое не так давно снесли. Выше, посередине «Лестницы здоровья», построили кафе «Ласточка», оно также было смотровой площадкой, с которой открывался вид не только на каток, но и на город. «Ласточка» сохранилась, правда, по своему назначению не работает. Сейчас есть несколько проектов по реконструкции кафе. ГОСТИНИЦА «КАЗАХСТАН»



Адрес: проспект Достык, 52 Архитекторы: Юрий Ратушный, Лев Ухоботов, Аркадий Деев Год постройки: 1977 В 1970-е годы шла комплексная застройка проспекта Достык, который тогда носил имя Владимира Ленина и был одной из главных улиц города. Проект гостиницы разрабатывали архитекторы «Казгорстройпроекта». Заслуженный архитектор КазССР Юрий Ратушный считал, что обязательно нужно строить высотное здание (к тому времени рядом уже стоял Дворец Республики, спроектированный также «Казгорстройпроектом»), иначе малоэтажное строение могло просто «потеряться». Но в то время из-за опасности землетрясения нельзя было строить дома выше 12 этажей: город был разрушен дважды — в 1887 и в 1911 годах, поэтому строительство пришлось согласовывать в Госстрое СССР. Таким образом, 25-этажное здание стало самым высоким из тех, что построены в сейсмически опасных районах на просторах СССР. В объёме здание имеет эллипсовидную форму и издалека напоминает колос. Конструктивная основа сооружения — монолитное железобетонное ядро жёсткости с поперечными железобетонными диафрагмами. Фасад облицевали ракушечником, и первые годы здание было белого цвета, сейчас же выглядит серым. Изначально в проекте не было короны, она появилась из-за того, что шахта лифта возвышалась над зданием и её решили прикрыть алюминиевым колпаком. В итоге высота здания составила 102 метра, и 31 год, до 2008 года, это было самое высокое сооружение в Алма-Ате. После завершения строительства его проверили на сейсмостойкость — оно устояло. Конструкторы уверяли, что гостиница «Казахстан» может выдержать землетрясение силой в 9–10 баллов. Внутренние интерьеры давно утеряны, несколько раз менялись владельцы, здание выставляли на торги и закладывали в банках. Существовало несколько проектов реконструкции «Казахстана»: в одном из них предлагалось на крыше устроить бассейн, а фасад облицевать стеклом. Это здание до сих пор остаётся доминантой центра города. ДОМ АРМИИ

Адрес: улица Зенкова, 24 Архитекторы: Юрий Ратушный, Олег Балыкбаев, Тохтар Ералиев Год постройки: 1978 Дом армии находится в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Казахстанский историк архитектуры Алмас Ордабаев относит это здание к фашистской архитектуре: это огромное, подавляющее человека сооружение. Похожими чертами в Алма-Ате обладает Дом политпросвещения, который сейчас находится на реконструкции. Дом армии создавался по заказу министерства обороны КазССР и до сих пор находится в его ведении. Фасад украшен массивным внутри полым барельефом. Если посмотреть на строение со стороны улицы Калдаякова, то там только торчат железки. Планировалось, что барельеф будет с двух сторон, однако денег не хватило. Крепления проходят сквозь фасад, поэтому убрать их невозможно. Если их спилить, то барельеф рухнет. Изначально рядом со зданием должен был находиться театр оперетты, его строительство заморозили — когда-то был даже виден фундамент, но теперь на этом месте небольшой сквер. Площадь сооружения составляет 11 тысяч 609 квадратных метров. В одной части крыла Дома армии находится Военно-исторический музей, музей Панфиловский дивизии, концертный зал — они остались практически такими же, как и в 1980-х. Сохранились даже большие чешские люстры. Другое крыло Дома армии сдают в аренду: здесь есть кроссфит, рестораны, бар. Фоторепортаж о том, как Дом армии выглядит внутри. ЗДАНИЕ АКИМАТА ГОРОДА АЛМА-АТЫ

Адрес: площадь Республики, 4 Архитектор: Калдыбай Монтахаев Год постройки: 1980 Удивительно, что все три дома правительства — первое, построенное Гинзбургом и Милинисом в конце 1920-х годов, второе, возведённое в 1950-х, и третье, появившееся в 1980-м году, — находятся на одной улице. И если пешком пойти вниз по Байсеитовой от площади Республики, то можно увидеть все три главных правительственных здания и получить представление одновременно о конструктивизме, сталинском ампире и советском модернизме. В 1970-х годах институт Алма-Атагипрогор начал работу по созданию нового генерального плана столицы. Решили сместить центр города в сторону Байсеитовой — выше Абая и в этом районе построить новую площадь, жилые и административные здания. Строительство началось в 1973 году. В утверждённом проекте не было здания ЦК — на бумаге оно появилось только в 1975 году. Было несколько вариантов Дома правительства, в итоге выбрали проект 25-летнего архитектора Калдыбая Монтахаева. Здание построили в 1980 году на пригорке, оно возвышается над площадью, и из окон открывается хороший вид на город. Сейчас здесь находится акимат (мэрия) Алма-Аты. Высота здания — семь этажей, оно выполнено из сборных железобетонных конструкций с керамзитобетонными панелями стен. В облицовке здания применён ракушечник и частично мрамор. Архитектура фасадов строится на ордерной системе пилонов, с высоким аттиковым этажом. На 1980 год это было самое большое здание в Казахстане: площадь его 35 тысяч квадратных метров. В 1982 году оно получило статус памятника архитектуры. В 2012 году его впервые отремонтировали: поменяли отопление, электропроводку, а мрамор, паркет и добротные двери из сосны решили оставить прежними. Перед зданием и по его бокам разбит парк с фонтанами. Чуть ниже здания была трибуна, которую убрали в 2007 году. Фоторепортаж о том, как акимат выглядит внутри. ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ

Адрес: проспект Достык, 124 Архитекторы: Владимир Ким, Толеген Абильда и другие Год постройки: 1983 Дворец школьников часто включают в единый архитектурный ансамбль с площадью Республики, хотя он находится в приличном отдалении от неё и ближе к микрорайону Самал. Последний застраивался в 1980-е годы и должен был стать новаторским, но помешали перестройка и развал СССР. По легенде, ещё в 1970-е годы в зарубежной поездке руководитель КазССР Динмухамед Кунаев увидел дворец для школьников и загорелся идеей создать подобное в Казахстане. Заказчиками проекта выступили Министерство просвещения КазССР и городской исполком. Над проектом архитекторы начали работать в 1976 году, и предполагалось рядом сделать парк с аттракционами, однако не хватило средств. Дворец построили только через семь лет. Здание — яркий представитель модернизма с восточным уклоном. За последнее отвечает волнообразный купол высотой 25 метров, под которым находится круглый зал торжеств. Купол облицован золотистыми пластинами, которые напоминают чешую. Отдельно над дворцом возвышается башня обсерватории высотой в 40 метров. По традиции у здания есть солнцезащита. Если смотреть на сооружение сверху, то своими очертаниями оно напоминает улитку. В результате реконструкций больше всего была видоизменена входная группа, основные внутренние интерьеры — холл, зал торжеств, малый зал торжеств, концертный зал — сохранились в первоначальном виде. На военном заводе «Гидромаш» специально для дворца изготовили люстры из латунных и медных трубок. Одна из них, которая находится в зале торжеств, весит семь тонн и сохранилась до сих пор в прекрасном состоянии. Более уменьшенные её копии украшают холл дворца. Перед дворцом разбили большой парк, и теперь высокие ели частично закрывают вид на фасад. Фоторепортаж о том, как Дворец школьников выглядит внутри. АППАРАТНО-СТУДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС

