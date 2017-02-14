Как в Казахстане преодолевали кризис ликвидности

Уже несколько месяцев Национальный банк регулярно заявляет о профиците тенговой ликвидности на денежном рынке. Её кризис начал проявляться после падения цен на нефть в конце 2014 года, за которым последовало падение курса рубля и рост импорта из России. Неуверенные действия регулятора в первые полгода осложнили его течение, однако после смены главы Нацбанка проблемы начали решаться. Что такое ликвидность, почему её дефицит – большая проблема экономики, и как его удалось преодолеть в своей колонке объясняет Фёдор Мишкин.

Что такое ликвидность и зачем она нужна

Банки, будучи операторами чужих средств, а также посредниками между теми, у кого есть деньги и кому они нужны, являются основными игроками на денежном рынке и рынке ликвидности, соответственно. Но не единственными.

Ликвидность банка – это способность обеспечивать своевременное и полное исполнение своих обязательств перед клиентами, если академически. Упрощенно же, это то, сколько в конкретный момент у банка есть свободных средств до наступления какой-либо выплаты.

Скажем, если банк привлек 1 млн. тенге на депозит от клиента, и еще не успел выдать кредит на этот объем, то этот 1 млн. тенге и есть ликвидность банка в текущий момент. Ей он может распоряжаться на своё усмотрение: он может обеспечивать платеж другого клиента, выполнять пруденциальные нормативы, то есть поддерживать необходимый коэффициент ликвидности (упрощенно говоря, держать необходимый для операций банка объём средств внутри страны), или поддерживать минимальные резервные требования –обязательную долю средств от суммы обязательств банка, которая может располагаться в виде наличности в его кассе или на корреспондентских счетах в Нацбанке. В качестве альтернативы банк может покупать ценные бумаги, как например ноты Нацбанка, приобретать валюту по поручению третьего клиента или же просто искать потенциального заемщика для выдачи кредита.

Вариантов управления ликвидностью много, для этого в банках есть специальные подразделения – казначейства. Все зависит от текущих потребностей и возможностей банка, а также в немалой степени от складывающейся ситуации на рынке, денежно-кредитной политики регулятора и макроэкономической реальности. Двигаясь от частного к общему, ликвидность банковской системы - это объем свободных средств на счетах всех банков.

По показателям ликвидности в системе можно косвенно оценить, в каком состоянии находятся денежный рынок, кредитная активность его участников и даже девальвационные ожидания. Как при этом оценить состояние ликвидности? Основным показателем этого рынка является стоимость свободных денег. Для тенге основным рынком краткосрочной ликвидности является рынок РЕПО, где средства привлекаются под залог ценных бумаг. Собственно, по ставке однодневного РЕПО можно примерно и увидеть, что же в последние годы происходило на рынке ликвидности Казахстана.

Что было с ликвидностью раньше

До конца 2013 года ставки на рынке редко достигали высоких значений и находились, как правило, у нулевой отметки. Сказывалась относительно мягкая денежно-кредитная политика регулятора, направленная, по всей видимости, на стимулирование кредитования экономики. Однако в будущем она породила некоторые сложности: низкие ставки по тенге в условиях девальвационных ожиданий провоцируют экономических агентов заимствовать в тенге для покупки долларов без каких-либо рисков, что еще больше усиливает давление на курс. Когда же ставки по тенге высокие, мотивации для покупки долларов меньше, ведь держа деньги в тенге, можно заработать больше. Официально ставкой РЕПО Нацбанк не управлял, полностью сосредоточившись на курсе. Что, впрочем, не мешало ему проводить неожиданные для населения девальвации.