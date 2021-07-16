Казахстанские курьеры против антисоциальной экономики

Wolt − один из нескольких игроков на рынке доставки еды в Казахстане. Его курьеры вместе с работниками других платформ завершают процедуру создания первого в стране профсоюза курьеров, борясь таким образом с высокой безработицей из-за пандемии и репрессивной средой для независимых трудовых организаций.

На рынок Казахстана Wolt, ведущая деятельность более чем в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Азии, вышла в 2019 году. В январе этого года компания привлекла $530 млн. от венчурных инвесторов. Как и некоторые из ее конкурентов в Казахстане и других странах, сервис предлагает услуги по доставке еды за комиссионное вознаграждение, величина которого определяется количеством доставок на одного курьера.

В то время как санитарно-эпидемиологические ограничения, наложенные на кафе и рестораны, ударили по сфере гостеприимства Казахстана, гиг-экономика − сегмент деловой активности, не обеспечивающий работников социальной защитой − продолжала расти на протяжении всего периода пандемии.

В 2020 году выручка платформ онлайн-доставки в Казахстане достигла $101 млн. долларов, что в 2,5 раза выше, чем в предыдущие годы. Согласно оценочным расчетам, основанным на данных Министерства финансов, в прошлом году доход Wolt составил $23 млн., а его конкурент Glovo заработал $4,3 млн. долларов. Другая компания доставки, Chocofood, до 2019 года занимала львиную долю казахстанского рынка, но с тех пор столкнулась с растущей конкуренцией.

Однако работники этого сегмента цифровой экономики продолжали сталкиваться с ухудшением условий труда. Это не специфическая особенность Казахстана, равно как и не следствие советского прошлого или авторитарного настоящего. Гиг-экономика − это глобальное явление. Оно наблюдается повсеместно: от Великобритании до Украины и далее, принося пользу не работникам, а безответственным работодателям.

Гиг-экономика появилась с возникновением цифровых платформ в конце 2000-х годов, в которых владельцы крупного капитала пытались найти источник экономического роста и прибыли после упадка секторов промышленности. Цифровизация бизнеса, в сочетании с культурой аутсорсинга бизнес-задач и огромными резервами дешевой рабочей силы (особенно возросшими после финансового кризиса 2008 года), способствовала, помимо прочего, появлению таких компаний, как Wolt, Glovo, UberEATS, Deliveroo и т. д.

Цифровые платформы − это посредники, связывающие в границах своих приложений разных пользователей: производителей, покупателей, рекламодателей, поставщиков услуг и товаров. Они зарабатывают деньги, перекладывая транспортные расходы на поставщиков услуг, предлагая взамен виртуальные торговые площади и услуги продвижения. Низкая рентабельность часто заставляет эти компании сокращать заработную плату своим сотрудникам или нанимать их без трудовых договоров. Во время пандемии работники платформ, зачастую лишенные социальной защиты, сталкиваются с гораздо большими рисками, чем все остальные, преимущественно по части здоровья.

В конце января курьеры Glovo в Тбилиси прекратили доставку в знак протеста против ухудшения условий труда. До этого, в августе 2019 года, курьеры Glovo остановили работу на лини в Киеве, выступив против значительного сокращения заработной платы. В Великобритании участники Deliveroo организовали серию забастовок в апреле, когда компания начала торги на Лондонской фондовой бирже.