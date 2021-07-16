Казахстанские курьеры против антисоциальной экономики

В середине мая группа из 100 курьеров сервиса доставки Wolt собралась у ее главного офиса, чтобы потребовать пересмотреть новую зарплатную политику, сократившую их доход. Неделей ранее, во время длинных выходных в честь победы Советского Союза во Второй мировой войне, водители Wolt увидели, что тариф за одну поездку для каждого из них снизился на 30-50%. Сравнив данные, они поняли, что менеджмент без предупреждения изменил условия оплаты труда. В ответ курьеры организовали забастовку, которая стала одной из крупнейших, непрофсоюзных акций работников несырьевого сектора в Казахстане за последние 10 лет. Vласть перевела статью openDemocracy о том, как курьеры пытаются добиться улучшения условий труда.
«С каждым днем жизнь становится все дороже, но у наших работодателей хватает смелости урезать нашу заработную плату или увольнять нас без всяких колебаний. Что нам остается делать? Мы все очень напряжены, и поэтому нам пришлось объявить забастовку», − рассказал openDemocracy один из курьеров на условиях анонимности.
Во время забастовки местное руководство Wolt объяснило, что причиной снижения доходов как для курьеров, так и для компании стала Ораза. «У нас был пересмотр компенсации за заказы. Мы пересмотрели все так, чтобы курьерам было выгодно брать не только дальние, но и короткие заявки. Однако мы допустили ошибку в коммуникации», − пояснил тогда директор Wolt Kazakhstan Алибек Есов.
Спустя несколько недель в компании добавили: «Ранее расценки за заказы на короткие и дальние расстояния отличались более чем в 2,5 раза. С новой системой выплаты вознаграждений она сократилась до двух раз. Даже после изменений курьеры по-прежнему будут получать справедливую оплату».
Репрессивная среда
Wolt − один из нескольких игроков на рынке доставки еды в Казахстане. Его курьеры вместе с работниками других платформ завершают процедуру создания первого в стране профсоюза курьеров, борясь таким образом с высокой безработицей из-за пандемии и репрессивной средой для независимых трудовых организаций.
На рынок Казахстана Wolt, ведущая деятельность более чем в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Азии, вышла в 2019 году. В январе этого года компания привлекла $530 млн. от венчурных инвесторов. Как и некоторые из ее конкурентов в Казахстане и других странах, сервис предлагает услуги по доставке еды за комиссионное вознаграждение, величина которого определяется количеством доставок на одного курьера.
В то время как санитарно-эпидемиологические ограничения, наложенные на кафе и рестораны, ударили по сфере гостеприимства Казахстана, гиг-экономика − сегмент деловой активности, не обеспечивающий работников социальной защитой − продолжала расти на протяжении всего периода пандемии.
В 2020 году выручка платформ онлайн-доставки в Казахстане достигла $101 млн. долларов, что в 2,5 раза выше, чем в предыдущие годы. Согласно оценочным расчетам, основанным на данных Министерства финансов, в прошлом году доход Wolt составил $23 млн., а его конкурент Glovo заработал $4,3 млн. долларов. Другая компания доставки, Chocofood, до 2019 года занимала львиную долю казахстанского рынка, но с тех пор столкнулась с растущей конкуренцией.
Однако работники этого сегмента цифровой экономики продолжали сталкиваться с ухудшением условий труда. Это не специфическая особенность Казахстана, равно как и не следствие советского прошлого или авторитарного настоящего. Гиг-экономика − это глобальное явление. Оно наблюдается повсеместно: от Великобритании до Украины и далее, принося пользу не работникам, а безответственным работодателям.
Гиг-экономика появилась с возникновением цифровых платформ в конце 2000-х годов, в которых владельцы крупного капитала пытались найти источник экономического роста и прибыли после упадка секторов промышленности. Цифровизация бизнеса, в сочетании с культурой аутсорсинга бизнес-задач и огромными резервами дешевой рабочей силы (особенно возросшими после финансового кризиса 2008 года), способствовала, помимо прочего, появлению таких компаний, как Wolt, Glovo, UberEATS, Deliveroo и т. д.
Цифровые платформы − это посредники, связывающие в границах своих приложений разных пользователей: производителей, покупателей, рекламодателей, поставщиков услуг и товаров. Они зарабатывают деньги, перекладывая транспортные расходы на поставщиков услуг, предлагая взамен виртуальные торговые площади и услуги продвижения. Низкая рентабельность часто заставляет эти компании сокращать заработную плату своим сотрудникам или нанимать их без трудовых договоров. Во время пандемии работники платформ, зачастую лишенные социальной защиты, сталкиваются с гораздо большими рисками, чем все остальные, преимущественно по части здоровья.
В конце января курьеры Glovo в Тбилиси прекратили доставку в знак протеста против ухудшения условий труда. До этого, в августе 2019 года, курьеры Glovo остановили работу на лини в Киеве, выступив против значительного сокращения заработной платы. В Великобритании участники Deliveroo организовали серию забастовок в апреле, когда компания начала торги на Лондонской фондовой бирже.
Экономика Казахстана, как и многих стран мира, серьезно пострадала от пандемии. В прошлом году ВВП страны сократился на 2,6%, что стало худшим результатом за последние 20 лет. Из-за существенного снижения доходов компаний безработица на непродолжительный срок выросла в восемь раз
В этой ситуации Wolt был не единственным сервисом доставки, который пытался выжать максимум из своих курьеров. В мае с сопротивлением своих сотрудников касательно снижения вознаграждения также столкнулась компания Chocofood.
В ответ на это генеральный директор Chocofood Рамиль Мухоряпов заявил: «Бонусную систему последний раз мы меняли несколько месяцев назад. Сейчас в нашем понимании нет никаких оснований для ее пересмотра. Кому не нравится, имеет право не работать или найти другую работу. Мы никого не держали и не держим». Однако быстрые переговоры позволили обеим сторонам прийти к соглашению до того, как курьеры ушли с линии.
В июле в диалог с руководством попытались вступить курьеры Glovo. Выражая несогласие с нынешней зарплатной политикой компании, водители заменили свои требования тремя другими, поскольку руководство отказывалось повышать вознаграждение, ссылаясь убыточность своего бизнеса и глобальную политику компании. Курьеры, тем не менее, считают эти причины несостоятельными.
По словам курьеров, сервисы доставки в основном заключают с ними договоры гражданско-правового характера, не подразумевающие социального обеспечения. Платформы называют эту систему «партнерством», поскольку она превращает курьеров в предпринимателей: их ежедневный доход зависит от количества доставленных заказов, из которого затем они уплачивают налоги, делают пенсионные взносы и многое другое. Специфика этих договоров отличается от страны к стране.
Шансы складываются не в пользу курьеров
Трудовой кодекс Казахстана, впрочем, требует, чтобы платформы доставки платили подоходный налог и делали другие взносы за курьеров, что снижает их итоговый доход. Решение, по словам водителя, работающего с тремя платформами доставки одновременно, состоит в том, чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку это позволяет снизить налоговое бремя.
«Они платят налоги из зарплаты сотрудника, но при этом не несут за нас никакой социальной ответственности», − говорит водитель Ержан. «Около 22% заработной платы сотрудников идет на уплату подоходного налога, пенсионных взносов и медицинского страхования. Вот почему некоторые из нас предпочитают регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Мы получили государственные льготы во время пандемии, и это позволяет нам платить меньше налогов».
Ставка оплаты труда у курьеров варьируется: от самой низкой в Chocofood и Яндекс.Еда ($1,5 за доставку) до Wolt ($3,5 за доставку). Некоторые компании компенсируют низкие ставки бонусами. Но чтобы получить их, например, курьерам Chocofood необходимо доставить заказ в течение десяти минут.
Специфика алгоритмов увеличивает шансы курьеров получить дополнительное вознаграждение, поскольку механика сервиса навигации и дорожные условия влияют на время доставки. Стремление уложиться в заданное время, учитывая большое количество препятствий (некорректную работу навигации Google, слабая регламентация движения мототранспорта, высокая частота ДТП, погодные условия и т.д.), создает угрозу для здоровья курьеров. Однако в случае болезни или получения травмы они должны сами оплачивать свои медицинские счета и терять доход, поскольку компании не оплачивают больничные.
Размер заработка курьеров нестабилен, при этом им необходимо регулярно делать большие платежи. Ссуды и ипотеки, которые были взяты до наступления пандемии, когда большинство курьеров имели другую профессию, по-прежнему являются ежемесячным бременем для тех, кому пришлось искать спасения от безработицы в гиг-экономике.
«Как и большинство других, я тоже должен деньги банку», — сказал Азамат, курьер Glovo. «Мы все брали ссуды на оплату наших автомобилей и мотоциклов [чтобы устроиться курьерами], поэтому мы работаем, как роботы, с утра и до ночи, чтобы погасить наши долги».
Спад экономики Казахстана также спровоцировал внутреннюю миграцию из сельских регионов и небольших населенных пунктов в крупные города − Алматы и столицу. Краткий опрос курьеров, собравшихся возле штаб-квартиры Wolt в мае, показал, что большинство из них также испытывают сложности с оплатной арендного жилья.
Несмотря на уязвимое положение курьеров, в Chocofood им посоветовали принять ситуацию или найти другую работу − так выразился CEO компании.
«Проблема в том, что никакой «другой работы» нет. Многие из нас здесь, потому что мы были сокращены нашими предыдущими работодателями», − сказал openDemocracy курьер Wolt Алмаз*, ранее работавший исследователем в университете.
Сезонная работа или работа за комиссионное вознаграждение увеличили количество самозанятых, поскольку традиционные компании сокращали свои штаты, а платформы могли трудоустроить тех, кто был готов быстро взяться за работу по их запросу. В 2020 году в Казахстане доля самозанятых составила более 20% рабочей силы.
Курьеры различных платформ завершают разработку устава нового профсоюза. Его председатель Женис Орыналиев сообщил, что к организации готовы присоединиться не менее 200 курьеров из разных сервисов доставки.
«Нам необходимо подтолкнуть компании к тому, чтобы они рассматривали нас как сотрудников, платили за нас налоги, делали другие взносы, а также покрывали наши медицинские расходы», — сказал он. «Нам нужна правовая защита и компенсация в случае различных происшествий».
В поисках безопасности
Орыналиев и соорганизаторы профсоюза надеются открыть место, где водители смогут собираться для дискуссий и отдыха. Для того, чтобы профсоюз был официально зарегистрирован, профильный закон требует участия не менее десяти человек в организационном комитете. По словам представителей Орыналиева, их удалось набрать к концу июня. Но несмотря на поправки, внесенные в закон в конце прошлого года, Закон о профсоюзах по-прежнему накладывает строгие ограничения на свободу объединений в стране.
Курьеры ожидают, что их действия вызовут сопротивление. В июне Wolt объявил об изменении ставок оплаты труда для новых работников. Курьеры полагают, что эта мера может быть использована для их вытеснения новыми водителями, готовыми работать по более низким ставкам.
Курьеры, работающие в Wolt около 2 лет, в разговоре с автором статьи поделились, что компания все чаще блокирует их в приложении. Хотя у них нет доступа к операционной системе Wolt, через которую распределяются заказы, они подозревают, что компания блокирует с целью освободить место для новых водителей, не требующих более высокого дохода.
На вопрос об изменении работы алгоритма в Wolt ответили, что с момента пересмотра зарплатной политики для новых курьеров количество блокировок курьеров не увеличилось.
«После того, как мы изменили тарифы для новых курьеров, их заработок будет изменен [уменьшен] на 10-15%. <...> Но количество фактов блокировки не увеличилось. В случае блокировки курьера они получают своевременную обратную связь с объяснением причин по электронной почте», — сообщил openDemocracy представитель Wolt по электронной почте.
Тем не менее после трехдневной забастовки Wolt запретил выходить на линию примерно 40 участвовавшим в ней курьерам, заявили организаторы протеста. Но после вмешательства местных властей запрет был снят. «Наши протесты нанесли урон репутации компании, поэтому они блокировали нас», — сказал openDemocracy один курьер на условиях анонимности.
Рабочие, надеясь получить больше гарантий после создания профсоюза, также могут увидеть сопротивление со стороны местных властей. Государственные служащие Казахстана исторически репрессировали профсоюзных лидеров.
«Сегодня работникам крайне сложно регистрировать независимые профсоюзы и эффективно осуществлять свою деятельность. Крайне важно, чтобы ни компании, которые нанимают курьеров, ни казахстанские власти, не вмешивались в эти усилия и позволяли курьерам организовываться без преследований или мести», — сказала openDemocracy Мира Риттман, старший исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии.
В текст openDemocracy добавлена поясняющая и актуальная информация, а также внесены правки для более удобного чтения