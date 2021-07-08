​Курьеры Glovo Казахстан не согласны с итогами переговоров с менеджментом и чиновниками

Курьеры сервиса доставки Glovo остались недовольны переговорами с менеджментом компании и управлением предпринимательства Алматы. Руководство казахстанского офиса настаивает, что уже решает некоторые обозначенные курьерами проблемы, но не собираются пересматривать ставки вознаграждения как за основные заказы, так и за двойные, ссылаясь на глобальную политику компании.

Стороны встретились в офисе управления предпринимательства Алматы после прошедшей накануне забастовки курьеров Glovo. Пресса не была допущена до переговоров по настоянию главы ведомства Еркебулана Оразалина. На встрече курьеры сервиса Glovo и представители отраслевого профсоюза, проходящего регистрацию, выдвигали три требования. Адаптировать приложение Glovo к работе с сервисами Яндекс.Карты и 2ГИС (использующийся сейчас сервис Google Карты выстраивает путь без учета объездов и способствует нарушению ПДД); повысить компенсацию за ожидание заказов в ресторанах (время ожидания нередко достигает 1 часа); полноценно оплачивать двойные заказы (сейчас они оплачиваются частично).

По словам генерального директора Glovo Казахстан Карима Богуспаева, менеджмент начал решать проблему навигационных сервисов почти два года назад. Однако такого рода изменения требуют модификации самого приложения, но у компании нет местных разработчиков, только операционная служба. «О проблеме c Google картами мы в курсе, мы ведем переговоры с головным офисом. Но мы должны понимать, что Казахстан - не страна номер один в портфеле Glovo. До нас не сразу дойдет очередь», − объяснил он.

Оразалин в свою очередь добавил, что компания будет стараться решить этот вопрос либо до конца года, либо выяснит к этому времени примерную дату окончания работ над приложением. Но в то же время попросил предоставить свидетельства того, что Google Карты действительно подталкивают курьеров нарушать ПДД.

В качестве примера курьеры привели несколько случаев с заказами из ТРЦ Достык Плаза и Атакент Молл, когда сервис не учитывал объезды и прокладывал путь, предполагающий нарушение двойной сплошной. Они объяснили, что объездной путь водителям не оплачивается, а задержка доставки грозит им штрафами. Один из курьеров рассказал, что в день он совершает порядка 20 заказов и перерасчету километража каждый раз подлежат 10 из них – в каждом случае не учитывается около 1,5 пройденных км. Не менее важная проблема состоит в том, что обращение курьеров к операционным менеджерам остаются безрезультатными. Водителям угрожают блокировкой чатов, если они часто пишут о некорректной работе приложения.

После 30 минут встречи видеотрансляция, организованная курьерами, оборвалась. По окончанию переговоров операционный директор Glovo Талант Ботбаев сообщил, что по двум требованиям курьеров – адаптации приложения к другим навигационным сервисам и сокращению времени ожидания заказов − компания уже ведет работу. Они также намерены отреагировать на замечания в адрес службы поддержки, для чего запросили у водителей историю переписок. Финансовые же требования, связанные с повышением базовой оплаты труда и выплатой полного вознаграждения за двойные заказы, компания не может удовлетворить из-за глобальной политики компании по части зарплат.

Представители проходящего регистрацию профсоюза также подчеркнули, что им удалось договориться с менеджментом о решении проблемы с розничными супермаркетами сети Magnum. Она связана с тем, что курьерам приходится самостоятельно собирать заказы для клиентов, вес которых нередко превышает 8 кг. Помимо выполнения не входящей в их обязанности работы, курьеры не получают бонусов за дополнительную нагрузку.

«Нам сказали, что все организационные вопросы рассматриваются, но денежные вопросы решаться не будут из-за глобальной политики компании. Кроме того, нам говорили, что "залив" денег не решит проблемы [низкой оплаты труда и погрешностей в работе приложения]. Мы не согласны с итогами переговоров. Мы думаем вернуться к списку с 23 требованиями проводить повторные встречи с менеджментом и подавать заявки в акимат, чтобы проводить санкционированные митинги», − рассказали представители Жениса Орыналиева, председателя регистрирующегося профсоюза курьеров. Курьеры могут возобновить забастовки в конце июля, после завершения работы над уставом организации.

Курьеры компании в свою очередь рассказали, что нынешние условия труда, в том числе его оплаты, отбивают у них желание работать в Glovo. Они подрывают репутацию компании, способствуют финансовым потерям и усиливают текучку кадров. Кроме того, они выразили несогласие с тем, что Glovo Казахстан работает в убыток.