Структура экономики изменилась, отметили в Миннацэкономики
Минус 2,6% составил ВВП Казахстана по итогам 2020 года
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

По итогам 2020 года экономика Казахстана осталась в отрицательных значениях и составила минус 2,6%, сказал на заседании правительства во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В 2020 году рост реального сектора стал экономическим драйвером, составив 2%. Динамика роста производства услуг улучшилась до минус 5,6%. В результате темп роста ВВП составил минус 2,6%», - сказал Даленов.

По его словам, почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг демонстрируют положительные темпы роста: строительство – на 11,2%, информация и связь – на 8,6%, сельское хозяйство – на 5,6%, обрабатывающая промышленность – на 3,9%, образование – на 2,3%. Также, несмотря на отрицательный рост в некоторых отраслях, к концу года улучшилась динамика в транспорте, торговле, научной и технической деятельности, операциям с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности.

«Произошло качественное изменение структуры экономики. В 2020 году выросла доля обработки в общем объеме промышленности на 9,4 процентных пункта, с 39,4% в 2019 году до 48,8% в 2020 году. Отмечается двузначный рост легкой промышленности, автомобилестроения и готовых металлических изделий. Увеличился экспорт обработанных, готовых товаров. Благодаря росту производства выросла доля казахстанских товаров в общем потреблении на 4,7 процентных пункта, наблюдается рост на 6 процентных пункта доли электронной торговли и в 2 раза объема безналичных платежей, а также рост инвестиций на 14,8% без учета горнодобывающей промышленности», - добавил глава Миннацэкономики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
ЕНПФ опубликовал точные данные по порогу достаточности для снятия пенсионных накоплений
Новости
Народный банк восстанавливает работу приложения Homebank
Новости
Наблюдатели МИСК делали пцр-тесты в лаборатории, которую власти обвинили в работе без разрешения
Новости
День выборов. Онлайн
Новости
Учить казахский язык призвал казахстанцев Токаев
Новости
США, Казахстан и Узбекистан объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства