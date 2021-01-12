Минус 2,6% составил ВВП Казахстана по итогам 2020 года

По итогам 2020 года экономика Казахстана осталась в отрицательных значениях и составила минус 2,6%, сказал на заседании правительства во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В 2020 году рост реального сектора стал экономическим драйвером, составив 2%. Динамика роста производства услуг улучшилась до минус 5,6%. В результате темп роста ВВП составил минус 2,6%», - сказал Даленов.

По его словам, почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг демонстрируют положительные темпы роста: строительство – на 11,2%, информация и связь – на 8,6%, сельское хозяйство – на 5,6%, обрабатывающая промышленность – на 3,9%, образование – на 2,3%. Также, несмотря на отрицательный рост в некоторых отраслях, к концу года улучшилась динамика в транспорте, торговле, научной и технической деятельности, операциям с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности.

«Произошло качественное изменение структуры экономики. В 2020 году выросла доля обработки в общем объеме промышленности на 9,4 процентных пункта, с 39,4% в 2019 году до 48,8% в 2020 году. Отмечается двузначный рост легкой промышленности, автомобилестроения и готовых металлических изделий. Увеличился экспорт обработанных, готовых товаров. Благодаря росту производства выросла доля казахстанских товаров в общем потреблении на 4,7 процентных пункта, наблюдается рост на 6 процентных пункта доли электронной торговли и в 2 раза объема безналичных платежей, а также рост инвестиций на 14,8% без учета горнодобывающей промышленности», - добавил глава Миннацэкономики.