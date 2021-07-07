Курьеры Glovo в Алматы объявили забастовку

Несколько десятков курьеров сервиса Glovo в Алматы в среду объявили забастовку и пытаются начать переговоры с компанией.

До 50-ти курьеров сначала прибыли к офису, где находятся операционные менеджеры, но те отказались вступать в переговоры с бастующими. После этого курьеры направились на встречу с руководством офиса Glovo в Казахстане в комплексе «Нурлы Тау».

К этому моменту здесь находится до 50 бастующих, при этом курьеры продолжают прибывать. Охрана здания, где расположен офис компании, отказалась пустить их в здание, сообщив, что в течение 15-ти минут, руководители Glovo спустятся к курьерам.

Бастующие курьеры выдвинули руководству список из 23 требований (курьеры передали его Vласти). В нем, в частности, требование ввести базовую оплату, изменить систему бонусов, в том числе за работу в плохую погоду, улучшить систему оформления заказов, определить предельные размеры доставки и другие.

PR-агентство, обслуживающее компанию Glovo в Казахстане, позднее распространило пресс-релиз, в котором описана встреча операционных менеджеров с курьерами. Она названа «собранием для обсуждения с представителями компании условий подключения к платформе, оптимизации маршрутов, бонусов и доплаты, и другие вопросы».

В сообщении отдельно разбираются некоторые требования курьеров и указывается, что часть из них уже удовлетворена, а другая может быть удовлетворена постепенно.

При этом указывается, что согласие с системой оплаты и тарификацией «оговаривается заранее на онбординг-сессиях, партнеры подписывают договор при подключении». «При несогласии с системой и тарификацией партнер вправе выбрать сотрудничество с другой компанией», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе ничего не сообщается о дальнейшем статусе переговоров с бастующими курьерами.

Около месяца назад бастовали курьеры компании Wolt, требуя вернуться к прежним тарифам по оплате. Их требования были удовлетворены, в переговоры тогда вмешались власти Алматы.

/Новость обновлена в 15:33, добавлена информация, распространенная представителем компании Glovo в Казахстане/