Сахарная недостаточность

Сахара стало меньше в магазинах по всему Казахстану еще в начале марта. Ежегодное потребление сахара в стране, по данным министерства сельского хозяйства, составляет порядка 532 тыс. тонн. За счет отечественного сырья покрывается только порядка 7% совокупного спроса. Остальной объем поставляется из разных стран, но в основном импортируется из России.

С марта в министерстве сельского хозяйства, а затем и в министерстве торговли и интеграции, неоднократно заявляли, что дефицита сахара в стране нет. В ведомствах заверяли, что запасы продукции остаются высокими, поставки из других стран не прерывались, а работающие в Казахстане четыре завода полностью обеспечены сырьем для бесперебойного производства. Однако в конце мая глава Минторговли Бахыт Султанов все же признал недостаток сахара в стране, объяснив это запретом на экспорт со стороны России.

Чтобы преодолеть дефицит, в середине апреля Казахстан запросил у Евразийской экономической комиссии квоту на беспошлинный ввоз 350 тыс. тонн сахара до 31 августа. Однако в конце июня Казахстан по неизвестным причинам был вынужден искать других поставщиков и обратился к Бразилии, Индии и Вьетнаму по поводу ввоза 100 тыс. тонн сахара. Имеющиеся запасы к тому времени составляли 350 тыс. тонн.

Дорогой сахар

Руководитель одной из логистических компаний в разговоре с Властью отметил, что недостатка сырья или каких-либо ограничений на ввоз продукции нет. Основная проблема связана с курсом рубля, который долгое время укреплялся: «Сахар в России по-прежнему есть в наличии. Его можно приобрести сколько угодно, даже цена в рублях осталась прежней. Его просто стало в два раза дороже закупать. Я не думаю, что торговые сети могут сразу выставить высокие ценники. Если они поднимут цену в два раза, к ним придет акимат. Соответственно, им пока легче не закупаться дорогими продуктами».

При этом возможности импорта из других стран пока оказались ограниченными, констатирует собеседник. У Турции и Китая, на которых делалась основная ставка в замещении российского импорта, нет дополнительных объемов готовой продукции. По крайней мере сахара, который Китай совсем не отправляет на экспорт.

Казахстанцы тем временем испытывают ощутимые трудности с доступом к сахару. «Сейчас время варить варенье и компоты, и для этого нужен сахар. Он иногда бывает в магазинах, иногда нет. Когда бывает, то по высокой цене − 700 тенге. За 300 тенге, как раньше, сахар не найдешь. Даже в Magnum такие цены. Продукты вообще сейчас дорогие. И муку не можем купить давно. До этого без особых затруднений все покупали. А сейчас заходишь в магазин с 20 тыс. тенге и ничего не купишь, пакет даже не заполнишь. Нам простому народу тяжело: молодежи, пенсионерам, людям с детьми, и всем другим, кто получает пособие – их же пособие тоже маленькое. Зарплат уже недостаточно», − говорит Власти Жупаргуль Базильбеккызы, жительница одного из дачных массивов Алматинской области.