Сахарная недостаточность

Дмитрий Мазоренко, Назерке Курмангазинова, Алмас Кайсар, Ольга Логинова, Дария Зулфухаркызы, Власть
С начала весны в Казахстане стал наблюдаться дефицит сахара, вызванный прерыванием поставок из России. Казахстанские власти пытались решить проблему получением квоты на ввоз дополнительных объемов сырья из ЕАЭС. Однако он не возрос из-за укрепившегося российского рубля, который почти вдвое увеличил стоимость сахара для конечного потребителя. Удорожание сырья повлияло и на цену других сахаросодержащих продуктов, из-за чего на грани выживания оказался кондитерский бизнес.
Власть поговорила с предпринимателями о трудностях, возникших после удорожания сахара, а также о том, к каким последствиям может привести длительное сохранение высоких цен на сырье.
Сахара стало меньше в магазинах по всему Казахстану еще в начале марта. Ежегодное потребление сахара в стране, по данным министерства сельского хозяйства, составляет порядка 532 тыс. тонн. За счет отечественного сырья покрывается только порядка 7% совокупного спроса. Остальной объем поставляется из разных стран, но в основном импортируется из России.
С марта в министерстве сельского хозяйства, а затем и в министерстве торговли и интеграции, неоднократно заявляли, что дефицита сахара в стране нет. В ведомствах заверяли, что запасы продукции остаются высокими, поставки из других стран не прерывались, а работающие в Казахстане четыре завода полностью обеспечены сырьем для бесперебойного производства. Однако в конце мая глава Минторговли Бахыт Султанов все же признал недостаток сахара в стране, объяснив это запретом на экспорт со стороны России.
Чтобы преодолеть дефицит, в середине апреля Казахстан запросил у Евразийской экономической комиссии квоту на беспошлинный ввоз 350 тыс. тонн сахара до 31 августа. Однако в конце июня Казахстан по неизвестным причинам был вынужден искать других поставщиков и обратился к Бразилии, Индии и Вьетнаму по поводу ввоза 100 тыс. тонн сахара. Имеющиеся запасы к тому времени составляли 350 тыс. тонн.
Дорогой сахар
Руководитель одной из логистических компаний в разговоре с Властью отметил, что недостатка сырья или каких-либо ограничений на ввоз продукции нет. Основная проблема связана с курсом рубля, который долгое время укреплялся: «Сахар в России по-прежнему есть в наличии. Его можно приобрести сколько угодно, даже цена в рублях осталась прежней. Его просто стало в два раза дороже закупать. Я не думаю, что торговые сети могут сразу выставить высокие ценники. Если они поднимут цену в два раза, к ним придет акимат. Соответственно, им пока легче не закупаться дорогими продуктами».
При этом возможности импорта из других стран пока оказались ограниченными, констатирует собеседник. У Турции и Китая, на которых делалась основная ставка в замещении российского импорта, нет дополнительных объемов готовой продукции. По крайней мере сахара, который Китай совсем не отправляет на экспорт.
Казахстанцы тем временем испытывают ощутимые трудности с доступом к сахару. «Сейчас время варить варенье и компоты, и для этого нужен сахар. Он иногда бывает в магазинах, иногда нет. Когда бывает, то по высокой цене − 700 тенге. За 300 тенге, как раньше, сахар не найдешь. Даже в Magnum такие цены. Продукты вообще сейчас дорогие. И муку не можем купить давно. До этого без особых затруднений все покупали. А сейчас заходишь в магазин с 20 тыс. тенге и ничего не купишь, пакет даже не заполнишь. Нам простому народу тяжело: молодежи, пенсионерам, людям с детьми, и всем другим, кто получает пособие – их же пособие тоже маленькое. Зарплат уже недостаточно», − говорит Власти Жупаргуль Базильбеккызы, жительница одного из дачных массивов Алматинской области.
Из-за дороговизны закупа некоторые розничные магазины решили прекратить продажу сахара. Куралай Сабыржанова, владелица продуктового магазина в Таразе, объясняет это неподъемной ценой для потребителя: «Мешок я беру за 18 тыс. тенге, это почти 700 с лишним тенге за килограмм. Если я добавлю свои 20%, это будет почти 850. Представьте реакцию людей? Люди и так злые, у них нет денег. А ведь есть еще многодетные семьи, у которых 5-6 детей. Сахар и хлеб для них - основные продукты питания».
В пресс-службе торговой сети Magnum, впрочем, главной причиной нехватки сахара называют запрет на экспорт сахара из России: «К тому же дефицит местами создается искусственно из-за того, что люди начинают набирать сахар впрок. То есть мы буквально видим в разы выросшие продажи весового сахара в наших магазинах. То, что раньше на полках лежало неделю-две, сейчас раскупается за два дня». Несмотря на это торговая сеть пытается организовать поставки из других стран. Однако этот процесс может занимать до 2-3 месяцев.
Тем не менее продавцы на оптовом рынке в Талдыкоргане не ощущают нехватки сахара: «Все доставляется вовремя. Так как своего сахарного завода [в Талдыкоргане] у нас нет, покупаем с оптового рынка в Алматы. Даже там дорого. Есть два вида сахара: по заводской цене в 800 тенге, второй дешевле − 750 тенге».
Из-за недостатка сахара в Казахстане уже больше месяца останавливаются кондитерские производства. Одним из них оказалась фабрика при Хлебзаводе №1 в Уральске. Ряд других предприятий города не исключали остановку работы через одну-две недели, когда у них должны были закончиться запасы сырья.
С проблемой сахара, но в несколько ином ключе, сталкиваются не только крупные производства. В кондитерском цехе «Сказка», работающем в городе Есик Алматинской области, Власти рассказали о резком росте цен на сырье − до 800-900 тенге за килограмм: «Цена на сахар повысилась, и не только на него – на все, что готовится с использованием сахара: гели, крема, сливки, сгущенка. Все это подорожало даже больше, чем на 50%».
По словам владелицы цеха, поставщики объясняют такие цены дефицитом сахара, но причину этого дефицита не объясняют. По этой причине предприятию пришлось сократить число работников и ассортимент. «Естественно, поднять цену до такой степени, чтобы оправдать себестоимость, мы не можем. Поэтому пока так выкручиваемся. Но не знаю, конечно, насколько нас хватит».
Тахмина Назарова, выпекающая торты и пирожные на заказ в городе Ленгер Туркестанской области, также подтвердила отсутствие дефицита сахара, но указала на его возросшую стоимость, которая, однако, выглядит не так существенно на фоне удорожания всех остальных товаров: «По сравнению с тем, как дорожают цены на другое сырье, сахар вообще можно сказать стоит копейки. Я беру его по 600-695 тенге в магазинах, не через поставщиков. Тем более, что много сахара я не добавляю. В некоторых тортах я использую сгущенку, но она пока не поднялась в цене».
Назарова уточнила, что сильно поднялись цены на крем чиз и сливки. Еще существеннее подорожали коробки для тортов и подложки. Раньше партия коробок стоила по 1500 тенге, а сейчас − 2500. Комплект подложек предпринимательница ранее приобретала за 3000 тенге, а сейчас − за 3500.
Предприятия общепита также не остаются в стороне от проблем с сахаром. Азамат Сарсенбаев, владелец кофейни-кондитерской Toffee в Актау, говорит о довольно сложной ситуации с поставками в своем городе: «Сахар у нас продают в супермаркетах в среднем за 440-450 тенге, но с ограничением по 2 кг в одни руки. Сейчас начинают завозить индийский сахар. Говорили еще, что с Таиланда будут везти. Пока что они за 700 тенге оптом продают. Я очень надеюсь, что в ближайшее время рынок перенасытится и искусственное поднятие цен из-за дефицита стабилизируется где-то на уровне 550 тенге за килограмм. Это та цена, с которой можно уже брать мешки».
Однако, как и в случае Назаровой, гораздо большее опасение у Сарсенбаева вызывает рост цен на другие продукты, который затрагивает каждую новую закупаемую партию. Использующиеся сливки, сгущенка и сыр каждый раз прибавляют в цене минимум по 5-10%.
«Например, если я покупал 25-килограммовый мешок муки «Цесна» за 7200 тенге две недели назад, то сейчас она стоит где-то 9800 тенге. В основном мы закупаемся из России или из Беларуси. И та же сгущенка «Три желания», которую мы покупали месяц назад за 515-530 тенге, сейчас стоит 780 тенге. Обыватель может быть и не критично все это ощущает, но для бизнеса это слишком высокая нагрузка. Нам приходится поднимать цену на кондитерскую продукцию где-то минимум на 30%. Торты мы вынуждены продавать уже за 7500-8000. А кто сейчас за эту цену купит? Многие либо откажутся, либо будут покупать более дешевую продукцию из некачественного сырья. Производить такое не грешат большие кондитерские компании», − констатирует предприниматель.
Сахар будет?
В Magnum не стали отрицать, что ситуация с сахаром может усугубиться, но в то же время у сети есть основания надеяться на скорое налаживание поставок из других стран.
Представитель логистической компании в свою очередь считает, что возникшие сложности будут сохраняться, пока паритет между рублем и тенге не достигнет приемлемых значений. Сейчас валютный фактор, по его словам, превалирует даже над возросшей из-за санкций стоимостью логистических услуг и производственных компонентов для российских производителей.
Айым Кырыкбай, владелица одного из розничных магазинов в Алматы, утверждает, что сложности с сахаром не решатся, пока Казахстан отправляет свой сахар на экспорт, а требующиеся объемы закупает у других стран: «Я думаю, что мы выйдем из этой ситуации если наш сахар останется в нашей стране. Если не будет экспорта в другие страны, то и дефицита не будет. Думаю, к осени все наладится. Тогда и свекла будет расти, а потом и цена нормализуется».
Владелица кондитерского цеха «Сказка» не исключает, что ситуация с сахаром продолжит ухудшаться. Делая последний закуп, им пришлось отдавать дополнительные 400 тыс. тенге за прежний объем продукции. Продавцы при этом сказали ей, что дальше может быть хуже. «Если сахар будет [долго стоить] по 800 тенге и дороже, [и это скажется на всей сопутствующей кондитерской продукции] мы просто не сможем работать, закроемся», − говорит предпринимательница.
Назарова пока не видит причин закрывать свою кондитерскую студию. Несмотря на повышение цен она наблюдает увеличение клиентской базы, поскольку многие кондитеры приостановили работу из-за возросшей стоимости сахара и других товаров. В случае дальнейшего удорожания компонентов она намерена лишь повысить цены на свои изделия: «У меня уже произошло небольшое увеличение цен: килограмм торта стоил 3500, а теперь будет 4000. Для нашей местности это сильная разница. Не знаю, как воспримут люди, но, думаю, с пониманием, поскольку видят, что все дорожает. Тем более, когда ты предприниматель и у тебя в подчинении еще 3-4 человека, которым нужно платить зарплату».
Сарсенбаев беспокоится, что из-за роста цен есть перспектива потерять объемы бизнеса и всех сотрудников: «Делать по пять тортов в неделю и зарабатывать на этом – невозможно. Условно говоря, 60% доходов будет уходить на покупку сырья. Очень трудно приходится таким кондитерским, как мы. Потому что мы работаем с одной точкой, и мы только открылись полгода назад. Сейчас нам очень трудно, мы не поспеваем за ценами. Из-за этого невозможно ориентироваться, что нам делать и как. У меня в кондитерской работает пять человек, стабильно получают зарплату. Если я закроюсь, они просто останутся на улице».