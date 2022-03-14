В МСХ заверили, что в Казахстане достаточно запасов сахара и сырья для производства круп

В Казахстане имеется достаточный запас сахара, а также сырья для производства круп, муки и подсолнечного масла, заявил вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай на брифинге в СЦК в понедельник.

«На сегодня запасы сахара по республике составляют порядка 90 тыс. тонн. Всего в торговых объектах, стабфондах, объектах хранения, в ресурсах “Продкорпорации”, а также в госматрезерве имеется порядка 42 тыс. тонн. Сахарные заводы имеют порядка 47 тыс. тонн. С учетом ежемесячного потребления республики (порядка 44 тыс. тонн), заводы могут производить порядка 50 тыс. тонн. То есть заводы полностью обеспечивают потребность республики в сахаре», - цитирует Осербая агентство «Казинформ».

Он добавил, что «Продкорпорация» на данный момент осуществляет прием и реализацию сахара в регионы по заявкам. Кондитерские фабрики также обеспечены необходимым объемом сахара на ближайшее время.

Вместе с тем он напомнил, решением Совета ЕЭК Казахстану предоставлено право на беспошлинный ввоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в объеме 250 тысяч тонн.

«Таким образом, сообщаем, что с учетом запасов и объемов квот на ввоз сахара республика полностью обеспечена сахаром», - заверил вице-министр.

По данным МСХ, всего по республике имеется порядка 1,3 млн тонн социально значимых товаров, в том числе муки – 144 тыс. тонн, риса – 39,3 тыс. тонн, макарон – 21 тыс. тонн и порядка 900 тыс. тонн овощной продукции. Помимо этого, в стране есть 650 тыс. тонн подсолнечника, который будет направлен на переработку, а запасы подсолнечного масла в регионах составляют 30 тыс. тонн.

«Запасы продовольствия обновляются и пополняются ежедневно по мере необходимости. Также необходимо отметить, что в республике достаточно сырья для производства круп, муки и других товаров, а также достаточно поголовья сельхозживотных для производства мясных и молочных продуктов. Практически по всем видам продтоваров потребность населения обеспечивается за счет собственного производства, а по некоторым производство значительно превышает потребность», - сказал Осербай.