Дефицита сахара в Казахстане нет, заявили в Минторговли

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявил о дефиците сахара, который связан с запретом на экспорт со стороны Российской Федерации. Однако его подчиненные во вторник заявили журналистам обратное, заверяя, что нехватки этого социального товара нет, а заводы полностью загружены.

«У нас дефицита нет. В СМИ появляется (информация – В.), что во многих точках идет ажиотажная скупка сахара. Чтобы не создавать дефицита сахара, некоторые торговые точки делают ограничение на покупку сахара. Но в целом дефицита нет. Экспорт из России уже давно (запрещен – В.), поэтому мы дополнительно у Евразийской экономической комиссии взяли квоту на беспошлинный ввоз. Запрет был не сегодня и не вчера. Мы заблаговременно запросили у ЕЭК», - заявил журналистам председатель комитета торговли Ержан Казанбаев.

По его словам, Казахстан уже получил квоту в 250 тыс. тонн сахара, она распределена, и по ней «завозится сейчас этот сахар». Он также заверил, что отечественные заводы «полностью загружены сахарным сырцом, и они работают в этом направлении». Кроме того, ожидается поставка еще 100 тыс. тонн. В данное же время в стране имеется 67 тыс. тонн запасов сахара, то есть «необходимый объем для населения есть».

Стоит отметить, что накануне министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, отвечая на вопрос жителя столицы об отсутствии сахара в некоторых торговых объектах, признал наличие дефицита этого товара.

«Дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара. В рамках решения совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Республике Казахстан предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара сырца тростникового в объеме 350 тыс. тонн до 31 августа 2022 года», - написал Султанов.

Он отметил, что по данным «Казахстан темир жолы», в настоящее время на железнодорожных путях по территории РК перемещаются 152 вагона с сахаром (более 10 тыс. тонн), из них 58 вагонов на месте под выгрузкой, прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение семи суток. Также 27 мая в столицу поступили два вагона сахара (около 130 тонн) из АО «НК «Продкорпорация», которая поставила сахар из Индии, а еще в «КТЖ» сообщили о перемещении 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенных для переработки на сахарных заводах.