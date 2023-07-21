Сможет ли Казахстан транспортировать нефть в обход России?

После начала войны России в Украине правительство Казахстана попыталось стать более автономным и продолжить торговлю с западными потребителями в прежнем режиме. Весной 2022 года правительство решило создать новый "бренд", под которым будет продаваться нефть − Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO).

В последние месяцы правительство радовалось новым соглашениям о поставках своей нефти с Германией и Азербайджаном, скрупулезно подсчитывая и публикуя данные о каждом барреле, экспортированном по новым маршрутам.

С февраля этого года Казахстан экспортировал в Германию по советскому нефтепроводу «Дружба», проходящему через Россию, незначительные объемы нефтяной смеси KEBCO − 290 тыс. тонн. Всего на этот год запланированы поставки 1,2 млн. тонн этой нефти. После получения, нефть направляется на переработку в НПЗ города Шведт, совладельцами которого являются российская «Роснефть», британо-нидерландская Shell и итальянская ENI.

В связи с замораживанием поставок из России, казахстанская нефть стала ключевой для НПЗ Шведта. Стремясь диверсифицировать источники сырья, 11 июля завод обратился к правительству Германии с просьбой выделить 400 млн. евро на модернизацию трубопровода Росток-Шведт, по которому нефть поступает на завод из порта на севере Германии.

После принятия Евросоюзом 11-го пакета санкций против России 23 июня, в союзе истек срок действия временного разрешения на импорт российской нефти в Польшу и Германию по северному участку нефтепровода "Дружба". Как результат, в массивный трубопровод сейчас направляется только казахстанская нефть.