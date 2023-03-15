Поставки казахстанской нефти через Каспий остаются под вопросом

7 марта министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в ближайшие несколько лет Казахстан планирует построить нефтепровод к побережью Каспийского моря, возможно, ближе к морским портам Курык или Актау, чтобы увеличить танкерные поставки нефти.

В статье Bloomberg план Акчулакова описан так: «Казахстан планирует построить новый трубопровод, по которому его нефть будет экспортироваться в страны близ Каспийского моря. Но разработка такого проекта может занять пять лет, это также создаст необходимость в новом флоте нефтеналивных судов».

Акчулаков выступил с этим заявлением на CERAWeek, конференции по нефти и газу, организованной компанией S&P Global в Хьюстоне, штат Техас. Министр сказал, что проект поможет в диверсификации экспортных маршрутов казахстанской нефти.

Но до завершения проекта казахстанская нефть продолжит поступать по существующим трубопроводам в Россию и Китай.

Нынешняя версия проекта − гораздо скромнее пылких планов строительства транскаспийского трубопровода, о котором говорили два десятилетия назад.

По мнению Бенджамина Годвина, ассоциированного директора PRISM, консультанта по политическим рискам, появление транскаспийского нефтепровода крайне маловероятно.

«Шансы на то, что транскаспийский нефтепровод [может быть построен] в любой момент, равны нулю. Россия и Иран будут против этого. [Казахстан] не сможет получить финансирование, так как риски слишком высоки», − заявил Годвин Власти.

С точки зрения масштабов и объемов план прокладки сухопутного трубопровода до каспийского порта не соответствует громкому заявлению в Хьюстоне.