Предназначенная для Германии казахстанская нефть поступила в нефтепроводы «Транснефти»

«КазТрансОйл» отгрузил 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть», по которому в дальнейшем она будет направлена в Германию, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

«АО “КазТрансОйл” 25 февраля осуществило сдачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО “Транснефть” по направлению пункта сдачи нефти “Адамова застава” для дальнейшей поставки в Германию», - сообщил директор департамента по связам с общественностью и внутренним коммуникациям организации Шынгыс Ильясов.

Напомним, в январе «КазТрансОйл» получил подтверждение от министерства энергетики России на транспортировку в Германию 300 тыс. тонн нефти, это планировалось сделать в I квартале по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава». Однако по состоянию на 21 февраля сообщалось, что казахстанская нефть до сих пор не была отправлена. Причины не сообщались, но ранее говорилось, что перекачка казахстанской нефти в Германию временно приостановлена из-за обстрелов нефтепровода «Дружба».

До этого в Минэнерго говорили, что Казахстан готов уже в январе отправить первые 20 тыс. тонн нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», а в целом планирует экспортировать 1,5 млн тонн в 2023 году, но при необходимости может увеличить поставки до 6-7 млн тонн.