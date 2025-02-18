Токаев поручил провести тщательное расследование причин ЧП на руднике «Казахмыса»

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау.

«Глава государства поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия», - добавила пресс-служба президента.

Также акимату региона и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Накануне вечером в Жанааркинском районе области Улытау на руднике «Жомарт», принадлежащем корпорации «Казахмыс», произошло обрушение горной массы в шахте. За зоной обрушения остались семь горняков. К утру вторника тела всех семерых работников подняты на поверхность.

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова создана специальная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

По факту ЧП полиция региона возбудила уголовное дело по части 3 статьи 277, Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. В корпорации «Казахмыс» назвали предварительной причиной обрушения шахты взрыв природного газа, но подчеркнули, что это нехарактерно для рудников компании. В корпорации также пообещали, что семьям погибших будет выплачен 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более 2 млн тенге на организацию похорон. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи.⁣