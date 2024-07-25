Еще двое пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде скончались в больнице

В больнице Караганды скончались еще двое пострадавших при аварии на ферросплавном заводе YDD Corporation, сообщил Kazinform .

«После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни еще двоих пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациенты 1981 и 1987 годов рождения скончались не приходя в сознание», - сообщили агентству в пресс-службе управления здравоохранения.

Четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Накануне вечером сообщалось о смерти 25-летнего технолога Ерулана Казкена. У него был ожог 90% тела и в дни после аварии он находился в крайне тяжелом состоянии.

В понедельник в больнице скончался 31-летний начальник печи Музафар Исмаилов, у которого был ожог 85% тела.

Напомним, что в ночь на субботу на ферросплавном заводе YDD Corporation произошел выброс пламени из печи, в результате которого пострадали восемь работников предприятия. Они получили травмы различной степени.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье 156 части 2 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

На своей странице в Facebook компания сообщила, что будет единовременная выплата в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семьи, помощь в улучшении жилищных условий семьи и полное погашение всех кредитов сотрудника и его супруги.

YDD Corporation – один из ферросплавных заводов бывшего парламентария Ерлана Нигматулина. Власть рассказывала, как он строил свой ферросплавный бизнес при поддержке государства.