Еще двое пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде скончались в больнице

В больнице Караганды скончались еще двое пострадавших при
аварии на ферросплавном заводе YDD Corporation, сообщил Kazinform.
«После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни еще двоих пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациенты 1981 и 1987 годов рождения скончались не приходя в сознание», - сообщили агентству в пресс-службе управления здравоохранения.
Четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Накануне вечером сообщалось о смерти 25-летнего технолога Ерулана Казкена. У него был ожог 90% тела и в дни после аварии он находился в крайне тяжелом состоянии.
В понедельник в больнице скончался 31-летний начальник печи Музафар Исмаилов, у которого был ожог 85% тела.
Напомним, что в ночь на субботу на ферросплавном заводе YDD Corporation произошел выброс пламени из печи, в результате которого пострадали восемь работников предприятия. Они получили травмы различной степени.
По факту происшествия заведено уголовное дело по статье 156 части 2 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
На своей странице в Facebook компания сообщила, что будет единовременная выплата в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семьи, помощь в улучшении жилищных условий семьи и полное погашение всех кредитов сотрудника и его супруги.
YDD Corporation – один из ферросплавных заводов бывшего парламентария Ерлана Нигматулина. Власть рассказывала, как он строил свой ферросплавный бизнес при поддержке государства.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.