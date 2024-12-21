Корпорация не имеет претензий к ним
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«Казахмыс» сообщил о достижении соглашения с бастовавшими работниками
Фото корпорации Казахмыс

Корпорация «Казахмыс» заявила о завершении переговоров с бастовавшими работниками и достижении соглашения, сообщило в субботу госагентство Казинформ.

По информации корпорации, работники согласились с предложенными ранее условиями: им будет выплачена дополнительная 30%-ная премия к 13-й заработной плате, будут введеныежеквартальные премии, а зарплата будет проиндексирована на 8,5% с 1 января 2025 года.

«Работники со своей стороны выразили готовность к возобновлению полноценной работы Южно-Жезказганского рудника», - указывается в сообщении.

В нем также приводятся слова предправления «Корпорации Казахмыс» Нурахмета Нуриева о том, что к работникам, участвовавшим в забастовке, у компании претензий нет.

Забастовка на руднике «Казахмыса» продолжалась с начала недели. Работники требовали двукратного повышения зарплат, в то время как корпорация соглашалась лишь на проведение ежегодной индексации.

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