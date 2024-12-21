«Казахмыс» сообщил о достижении соглашения с бастовавшими работниками

Корпорация не имеет претензий к ним
Корпорация «Казахмыс» заявила о завершении переговоров с бастовавшими работниками и достижении соглашения, сообщило в субботу госагентство Казинформ.
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