Сотрудники рудника «Казахмыса» в Сатпаеве вышли на забастовку

Накануне более 200 работников Южно-Жезказганского рудника и рудника Жыланды, входящих в состав ПО «Жезказганцветмет» корпорации «Казахмыс», вышли на забастовку. Они требовали повышения зарплаты, сообщило агентство КазТАГ . В корпорации заявили, что с бастующими проведена «разъяснительная работа».

По данным агентства КазТАГ, накануне работу приостановили работники шахты №65, они требовали повысить зарплату на 100% и не оказывать давление на бастующих.

В корпорации «Казахмыс» в среду заявили, что на Южно-Жезказганском руднике работники третьей смены «обозначили вопросы повышения заработной платы в 2 раза».

«С работниками разъяснительную работу провели генеральный директор ТОО «Корпорация Казахмыс» и представители профсоюзных организаций», - заявили в «Казахмысе».

В то же время не сообщается, вернулись ли бастующие к работе.

По данным корпорации, минимальная зарплата в ПО «Жезказганцветмет» составляет 363 тыс. тенге, медианная – 650 тыс. тенге, в то время как медианная зарплата по области Улытау – 404 105 тенге, а в целом по Казахстану в два раза меньше – 285 677 тенге.

Также корпорация «Казахмыс» анонсировала повышение заработной платы с января 2025 года.

«Индексация будет произведена на уровень инфляции, официально установленный Бюро национальной статистики РК за 2024 год. При повышении заработной платы на 8,5% средняя заработная плата по корпорации вырастет до 822 000 тенге (в 2024 году – 730 431 тенге), а для работников подземных профессий – до 1 303 000 тенге (в 2024 году – 1 202 000 тенге)», - пообещали в «Казахмысе».

Кроме этого, с 2025 года вступит в силу новый коллективный договор до 2029 года, которым предусмотрены увеличение материальной помощи и компенсаций, дополнительные льготы для родителей детей с особенностями развития, расширение программ детского отдыха и охват всех сотрудников добровольным медицинским страхованием.