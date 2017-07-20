Разломанное время. Культура и общество в XX веке

Несмотря на свое призвание и специализацию – историю – Хобсбаум, бывает, пытается предугадать контуры будущего; в предлагаемой главе, например, он размышляет о будущем искусств. Он считает, что некоторые искусства, например живопись и скульптура, так и остались «старинными», не испытав влияния технологической революции. Другой вид искусства, литература, в плане его производства и «потребления» тоже сильно не изменился со времени изобретения печатных станков: карманный формат книги Альда Мануция, уверяет Хобсбаум, так и остался самым удобным, никакие ридеры его не заменят. Другие искусства – кино, например, – стали, в отличие от живописи и литературы, непосредственным детищем технологической революции, начавшейся в XX веке. Раз природа изменений в искусствах разная, то и нащупать возможные варианты их развития в будущем – куда сложнее; но тем интереснее читать, как Хобсбаум пытается это сделать.

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