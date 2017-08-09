Вероятность гибели нашей Вселенной обсуждается, прогнозируется и предсказывается на протяжении веков, а то и тысячелетий; о конце мира говорили едва ли не все – от пророков до голливудских сценаристов и ученных. Митио Каку, всемирно известный специалист в области теоретической физики, в своей свежей книге «Параллельные миры. Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем Космоса» поднимает не только интересный, но при определенных обстоятельствах (каких – тоже в книге) и весьма практичный вопрос – способны ли мы переместиться в другую вселенную, если нашей все-таки придет конец? В предлагаемой главе – «Порталы в другие измерения и путешествия во времени» – Каку рассказывает, где могут быть «двери» (и какова их природа) в другой мир и как туда можно попасть.

Глава из книги публикуется с разрешения издательства «Альпина Нон-фикшн».

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