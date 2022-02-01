Казахстан впервые откроет павильон на Венецианской биеннале современного искусства

Впервые за время независимости Казахстан откроет национальный павильон на Венецианской биеннале современного искусства. Страну в нем будет представлять трансдисциплинарный коллектив ORTA, куда входят режиссер Рустем Бегенов, актриса Алексанрда Морозова, художники Сабина Куангалиева и Александр Баканов, а также фото- и видеодизайнер Дарья Джумеля.
Венецианская биеннале – одна из самых престижных международных художественных выставок, которая проводится раз в два года в Венеции с 1895 года. Это событие, которое определяет направление развития мирового искусства. 59-я Венецианская биеннале продлится с 23 апреля по 27 ноября 2022 года.
Куратором главной экспозиции биеннале выступит Чечилия Алемани. Название «Молоко снов» (The Milk of Dreams) выставка получила в честь одноименной книги британской художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917–2011), созданной в 1950-х годах в Мексике: книга наполнена волшебными историями, в которых каждый может измениться, трансформироваться силой своего воображения.
Помимо главной выставки под кураторством Чечилии Алемани разные страны мира презентуют свои собственные павильоны. Казахстанские художники участвовали в биеннале с 2005 по 2013 год в рамках павильона стран Центральной Азии, а в последующие годы – в рамках самоорганизованных инициатив от разных культурных институций.
«В этом году мы решили посвятить павильон Сергею Калмыкову. Можно сказать, что это наш первый современный художник, который духом своей свободы вдохновил не одно поколение художников в нашей стране. На протяжении многих лет коллектив ORTA работает с текстами и дневниками Калмыкова, сделали множество проектов, связанных с его идеями. Они включают театральные постановки, выпуск книги, радиопрограмму, инсталляции, перформансы и т. д.», − рассказала во время пресс-конференции комиссар казахстанского павильона и директор Aspan Gallery Меруерт Калиева.
По ее словам, проект павильона реализуется совместно с музеем Кастеева. Для его поддержки был также создан Фонд современного искусства Казахстана. Кроме того, его поддержали фонд «Саби», фонд Нурлана Смагулова, фонд Маруси Асаубаевой, министерство культуры и спорта Казахстана и другие.
Помимо павильона, группа организаторов и коллектив ORTA планируют разработать летнюю казахстанскую программу, которая охватит не только столицу и Алматы, но также некоторые другие регионы страны. Вместе с тем будут выпущены каталог на казахском, русском и английском языках, издан сборник тексов Калмыкова, переведенных на казахский, а также запущен специальный сайт о павильоне и проекте коллектива ORTA.
По словам Гульмиры Шалабаевой, директора музея им. Абылхана Кастеева, открытие национального павильона на Венецианской биеннале – это большое достижение для Казахстана: «Мы не можем сказать, что современное искусство Казахстана хорошо знают в мире. Участие в этом событии даст нам возможность учиться, приобретать новый опыт, формировать новые связи. Но, главное, у Казахстана получится зарекомендовать себя как страну, в которой есть современное искусство и актуальные художники».
Калиева пояснила, работа по организации национального павильона велась арт-сообществом с 2014 года. Однако в 2019 году, за несколько дней до начала биеннале, проект был отменен. В 2021 году павильон также не был открыт из-за пандемии коронавируса и перенесен на год.
Организаторы довольно поздно получили разрешение на реализацию проекта в 2022 году, и поэтому не смогли провести открытый конкурс для всех художников. Он будет организован в 2024 году. В этот же раз выбор коллектива производил сам комиссар павильона.
«Впервые мы познакомились с коллективом ORTA 3-4 года назад. Я увидела их постановку и на меня это произвело огромное впечатление. Я предложила встретиться и обсудить, можем ли мы сделать какие-то совместные проекты. Мы договорились о двух проектах – малом и большом. В 2021 году они провели серию перформансов в Aspan Gallery, а в 2022 мы решили дерзнуть и открыть павильон на Венецианской биеннале. Это не случайный выбор, он пал на ORTA не только из-за недостатка времени, а из-за их многолетнего и усердного труда», − объяснила свое решение Калиева.
Во время пресс-конференции аудитория неоднократно задавала вопрос о том, какого рода искусство коллектив ORTA собирается представить на биеннале, и найдут ли январские события какое-либо отражение в их художественных практиках. Они выражали обеспокоенность тем, что ORTA подготовят нейтральную развлекательную программу и оставят все произошедшее в стороне.
Режиссер Рустем Бегенов пояснил, что к январским событиям невозможно быть равнодушным, но для их осмысления необходимо гораздо больше времени и подготовки. Как коллектив, ORTA не работает с актуальной политической повесткой. «Мы не занимаемся плакатным или документальным искусством. Единственное, что мы можем сделать, чтобы соответствовать моменту – это документально все фиксировать. Но в интернете вы найдете массу материала, где это сделано гораздо лучше, чем могли бы мы».
Однако их художественные практики политичны и революционны в несколько другом ключе: «То, что мы разрабатываем из системы Сергея Калмыкова, кажется мне само по себе революционным. Когда мы читаем его дневники, мы видим в какое время он жил: во время мировых войн, сталинских репрессий, голода, разработки ядерного оружия и других трагических событий для человеческой цивилизации. Его политика заключалась в другом. Он говорил: «Коммунизма завтра не будет, а искусство останется в веках». Прошло 55 лет, и его позиция дает колоссальное количество художественной энергии, по крайней мере нам»
Коллектив ORTA более 5 лет работает над свои проектом, который они называют «Мировым проектом»: «Мы уверены, что будем получать эту энергию от Калмыкова еще долго. Мы пытаемся понять, как он ее создавал. Преображал ли он мир? Он делал это с невероятной силой. Мы живем во время, когда от нас во всем требуют мгновенной реакции. Но у искусства тоже есть свои инструменты влияния на жизнь. Произошедшие в Казахстане события должны быть хорошо отрефлексированы, а не на бегу. До апреля сделать это невозможно».
Бегенов подчеркнул, что ORTA, как группа, не встроена в арт-индустрию, в театральное или какое-либо другое сообщество Казахстана: «Мы стараемся никуда не встраиваться. И когда нам говорят, что мы поклонники творчества Калмыкова – мы не поклонники творчества Калмыкова. Мы исследуем его труды, работаем с ним работаем совсем по-другому. И мы надеемся, что у нас получится это ярко представить на биеннале. Мы даже не его последователи. Нам кажется, что художник должен разворачиваться на 180 градусов от всего, что было до него».
«Основная вещь, которую мы хотели бы раскрыть с его помощью – это создание нового языка (Теории новой гениальности). Когда мы используем названия и термины Калмыкова, они всегда необычные, острые и вычурные. И если мы выводим разговор на уровень политичности искусства, то искусство – это в определенной степени и есть политика, потому что ты создаешь новый язык. По этой причине мы очень внимательно и осторожно относимся к речи. Когда мы говорим о своих практиках, мы стараемся не использовать слова «театр» или «спектакль». С помощью нового языка мы занимаемся поиском способов создания нового мира», − подытожил художник.
О художественных практиках ORTA и работе с трудами Калмыкова
Интервью художников о проекте в Aspan Gallery
Фото предоставлены коллективом ORTA