Казахстан впервые откроет павильон на Венецианской биеннале современного искусства

По ее словам, проект павильона реализуется совместно с музеем Кастеева. Для его поддержки был также создан Фонд современного искусства Казахстана. Кроме того, его поддержали фонд «Саби», фонд Нурлана Смагулова, фонд Маруси Асаубаевой, министерство культуры и спорта Казахстана и другие.

Помимо павильона, группа организаторов и коллектив ORTA планируют разработать летнюю казахстанскую программу, которая охватит не только столицу и Алматы, но также некоторые другие регионы страны. Вместе с тем будут выпущены каталог на казахском, русском и английском языках, издан сборник тексов Калмыкова, переведенных на казахский, а также запущен специальный сайт о павильоне и проекте коллектива ORTA.

По словам Гульмиры Шалабаевой, директора музея им. Абылхана Кастеева, открытие национального павильона на Венецианской биеннале – это большое достижение для Казахстана: «Мы не можем сказать, что современное искусство Казахстана хорошо знают в мире. Участие в этом событии даст нам возможность учиться, приобретать новый опыт, формировать новые связи. Но, главное, у Казахстана получится зарекомендовать себя как страну, в которой есть современное искусство и актуальные художники».

Калиева пояснила, работа по организации национального павильона велась арт-сообществом с 2014 года. Однако в 2019 году, за несколько дней до начала биеннале, проект был отменен. В 2021 году павильон также не был открыт из-за пандемии коронавируса и перенесен на год.

Организаторы довольно поздно получили разрешение на реализацию проекта в 2022 году, и поэтому не смогли провести открытый конкурс для всех художников. Он будет организован в 2024 году. В этот же раз выбор коллектива производил сам комиссар павильона.

«Впервые мы познакомились с коллективом ORTA 3-4 года назад. Я увидела их постановку и на меня это произвело огромное впечатление. Я предложила встретиться и обсудить, можем ли мы сделать какие-то совместные проекты. Мы договорились о двух проектах – малом и большом. В 2021 году они провели серию перформансов в Aspan Gallery, а в 2022 мы решили дерзнуть и открыть павильон на Венецианской биеннале. Это не случайный выбор, он пал на ORTA не только из-за недостатка времени, а из-за их многолетнего и усердного труда», − объяснила свое решение Калиева.