Интернет-журнал Vласть получил гран-при премии AWARD.kz

Национальная интернет-премия AWARD.kz в 14-й раз объявила лучшие сайты года в 12 тематических и 11 поощрительных номинациях. Сайт интернет-журнала Vласть получил первое место в номинации «масс-медиа», а также гран-при Национальной интернет-премии в качестве лучшего сайта Казахстана 2016 года, говорится на официальном сайте премии.

Первое место в номинации «масс-медиа» занял сайт интернет-журнала Vласть. На втором месте расположился информационный портал The Steppe, на третьем - новостной портал 7kun.kz. В пятерку лидеров также вошли новостной портал «Устинка Live» и сайт Atameken Business Channel.

В номинации «культура и искусство» лидером стал портал о казахстанском кино «Бродвей», в номинации «детское воспитание, образование и наука» - электронный портал учебного процесса школ Мангистауской области, в номинации «физкультура и спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых» - сайт спортивного клуба «Ренессанс», в номинации «сетевые сервисы» - портал поиска работы HiPO, в номинации «корпоративные сайты» - сайт компании «Top Kazakhstan», в номинации - «отраслевые и региональные порталы» - портал для начинающих и действующих предпринимателей AND.KZ, в номинации «органы власти и самоуправления» - сайт НПП «Атамекен», в номинации «общественные организации» - центральноазиатский фестиваль рекламы Red Jolbors, в номинации «персональные страницы» - блог Netpeak про интернет-маркетинг для бизнеса, в номинации «интернет-магазины» - Topfood Kazakhstan, в номинации «промо-сайты» - визуальный парк развлечений gear360.kz.

Кроме этого, лучшим сайтом на казахском языке стал 7kun.kz, лучшим двуязычным сайтом - сайт Мангистауского историко-краеведческого музея, сайтом с лучшим маркетинговым потенциалом - интернет-магазин Lamoda.kz, награда за лучший дизайн досталась интернет-магазину гаджетов COME ON, «сайтом-открытием 2016 года» стал интернет-магазин Topfood Kazakhstan.

Лучшим мобильным приложением признано приложение для найма услуг Naimi.kz. Приз зрительских симпатий по итогам веб-голосования получил молодежный портал возможностей Neupusti.net, по итогам sms-голосования - интернет-магазин «Vita Energy». Лучшая web-студия Казахстана 2016 года - rocketfirm.com.

Кроме этого, традиционно в рамках поведения итогов года Ассоциация Казахстанского Интернет-Бизнеса и Мобильной Коммерции (АКИБ) присуждает награды за вклад в развитие Казнета. «Человеком года в Казнете» стал глава Казпочты Багдат Мусин - «за запуск новых сервисов и реальное улучшение интернет-доставок», компаниями года стали Yandex Taxi и Uber - «за успешный параллельный выход в Казахстан и снижение цен на такси». Наконец, Гран-При Национальной интернет-премии AWARD.kz также досталось интернет-журналу Vласть.

«По традиции команда победителей 14-го сезона Национальной интернет-премии, компания Vlast.kz посадит свое именное дерево на Аллее победителей AWARD.KZ в Центральном парке Алматы весной следующего года», - говорится в пресс-релизе.

Два предыдущих года звание лучшего сайта Казахстана доставалось интернет-магазину одежды и аксессуаров Lamoda.kz, а еще двумя годами ранее в 2012 и 2013 годах первое место брал портал Tengrinews.kz.

Своей главной целью AWARD.kz провозглашает стимулирование развития Казнета. В 2016 году победители из более чем 500 участников отбирались как с привлечением казахстанских экспертов, так и международного жюри.

Организаторы отмечают, что «правила конкурса в этом году изменились и отчасти ужесточились, что позволило произвести максимально честный и тщательный отбор». Некоторые нововведения позволили снизить «возможность занять высокие места просто за счет широкой известности ресурса, либо красивого внешнего облика, который не всегда существенно влиял на итоговую оценку».

Интернет-журнал Vласть в марте будущего года отметит свое пятилетие. При этом в конкурсе интернет-премии AWARD.kz издание приняло участие в первый раз.