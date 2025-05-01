Qaznews24 продолжит работу без основателя Темирлана Енсебека

Агентство сатирических новостей Qaznews24 объявило, что продолжит работу в новом составе редакции и без основателя Темирлана Енсебека, который в апреле был осужден на пять лет ограничения свободы.

«Желание Темирлана было — чтобы Qaznews24 продолжал свою работу. Чтобы голос сатиры не замолкал. И чтобы свобода слова, как бы мало её ни осталось, всё-таки жила в нашей стране», - говорится в посте редакции, опубликованном в субботу.

Решение Енсебека покинуть Qaznews24 в редакции назвали «непростым», отметив, что он больше не участвует в подготовке контента и у него нет доступа к аккаунтам.

На паблик Qaznews24 в Instragram, открытый четыре года назад, подписано более 77 тысяч человек.

Именно публикации в Qaznews24 стала поводом для возбуждения двух уголовных дел в отношении Темирлана Енсебека. Первое дело было закрыто, второе завершилось обвинительным приговором.

Суд признал Енсебека виновным в распространении ложной информации и ограничил его свободу на пять лет. При этом суд предусмотрел множество ограничений для него – от занятия общественно-политической деятельностью и благотворительностью, публикаций в соцсетях до посещения увеселительных заведений. Правозащитники считали дело против Енсебека политически мотивированным, а приговор – несправедливым.

Темирлан Енсебек пополнил список людей, которые серьезно ограничены в своих правах после своих выступлений или публикаций.