Назначен командующий войсками противовоздушной обороны

Маргарита Бочарова, Vласть
Нуржан Муканов освобожден до должности командующего Войсками противовоздушной обороны, на его место назначен Серик Исмаилов, сообщает в пятницу вечером Акорда.
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