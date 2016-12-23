Назначен командующий войсками противовоздушной обороны

Нуржан Муканов освобожден до должности командующего Войсками противовоздушной обороны, на его место назначен Серик Исмаилов, сообщает в пятницу вечером Акорда.

«Распоряжением Главы государства Муканов Нуржан Нурланович освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», - говорится на сайте.

Далее сообщается, что «распоряжением Главы государства Исмаилов Серик Базарбекович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан».

До назначения Исмаилов был заместителем главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) - начальником главного управления воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил.