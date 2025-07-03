Между озерами Кольсай планируют запустить фуникулеры

К 2028 году в Алматинской области планируется запустить фуникулёры между озерами Кольсай, построить стеклянный мост в Черном каньоне, расширить курорт Oi-Qaragai, открыть аквапарк, а также создать гостиничный кластер в Конаеве, сообщили в пресс-службе акимата области.

В области также ведут работу над запуском «Автодрома Sokol», спортивного комплекса ASP Arena, экспедиционного проекта «Алатау аманаты» и визит-центров в нацпарках «Шарын» и «Іле-Алатау». Курорт Oi-Qaragai будет расширен со 105 до 1000 гектаров.

В инфраструктуру парков «Көлсай көлдері» и «Іле-Алатау» будет направлено 170 млн тенге инвестиций.

Также планируются многочисленные туристические и инфраструктрные проекты в раках проекта Алматинского горного кластера. Его в 2022 году поручил разработать президент Касым-Жомарт Токаев. На публичное обсуждение документ вынесли только в феврале этого года.

Из документа стало известно, что планируется масштабное строительство канатных дорог и трасс для лыжных катаний, а также коммерческой инфраструктуры.

В плане перечислены канатные дороги «Пик Нурсултан», «Сухой лог», «Кимасар», «Пионер-Оi Qaragai», «Бутаковка-Пионер» и «Бутаковка». Их также проложат на БАО, от MedeuEcoPark до Кок Жайлау и от Казачки до Кок Жайлау.

В ущелье Кимасар планируется построить гостиничный комплекс, а в Иле-Алатауском парке – 15 глэмпингов и другие гостиницы и визит-центры. Само урочище Кок Жайлау вместе с пиком Кумбель по плану должны войти в состав горнолыжного курорта Almaty Superski с трассами общей протяженностью более 65 км.

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