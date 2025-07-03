​С конца марта в Казахстане зарегистрирован 261 лесной пожар и 1357 степных возгораний

С начала пожароопасного периода в конце марта в Казахстане зарегистрирован 261 лесной пожар и 1357 возгораний в степи. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли более 3 тыс. лиц, они уплатили 52,1 млн тенге штрафов, сообщил во время брифинга в СЦК председатель Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Тургелдиев.

«Для проведения профилактических мер в лесостепных массивах страны созданы мобильные группы из числа сотрудников МЧС, полиции и лесохозяйственных учреждений. Продолжаются объезды крестьянских хозяйств с проведением инструктажей», — отметил Турегелдиев.

В ряде регионов страны сохраняется высокий класс пожарной опасности. По словам председателя комитета, Казахстан проводит совместные учения с МЧС России, Кыргызстана и Узбекистана. В стране также проведено более 300 пожарно-тактических учений с лесохозяйственными учреждениями.

Всего с начала пожароопасного периода произошел 261 лесной пожар на площади 27 тыс. га. Также зарегистрировано 16 степных пожаров и 1 357 степных возгораний общей площадью 14,5 тыс. га.

В стране продолжается реализация программы «Ауыл құтқарушылары» по усилению защиты сельских населенных пунктов от ЧС. В рамках программы открыто 11 пожарных постов, обеспеченных необходимой техникой, оборудованием и обмундированием.