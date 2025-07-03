​С конца марта в Казахстане зарегистрирован 261 лесной пожар и 1357 степных возгораний

За нарушение правил пожарной безопасности привлечено более 3 тыс. лиц
С начала пожароопасного периода в конце марта в Казахстане зарегистрирован 261 лесной пожар и 1357 возгораний в степи. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли более 3 тыс. лиц, они уплатили 52,1 млн тенге штрафов, сообщил во время брифинга в СЦК председатель Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Тургелдиев.
Еще по теме:
- Павлодарский областной суд приговорил к длительным срокам сотрудников «Ертiс орманы»
- Проводить рейды и наказывать отдыхающих в лесах за нарушение пожарной безопасности поручил Бектенов
- Оснащение лесхозов Казахстана сократили из-за дефицита бюджета
- Девять регионов и резерват «Семей орманы» не готовы к пожароопасному периоду – Минэкологии
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые