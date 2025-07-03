Бывший руководитель «Казселезащиты» Карим Кокрекбаев осужден на 12 лет

В Алматинской области вынесли приговор бывшему руководителю «Казселезащита», экс-акиму Жамбылской области Кариму Кокрекбаеву, его заместителю и подрядчику. Кокрекбаев и его заместитель обвиняются в получении крупной взятки, что нанесло государству ущерб почти в 2 млрд тенге, сообщает Казинофрм.

Кокрекбаев и его заместитель обвинялись по статье 366 Уголовного кодекса Казахстана (получение взятки в особо крупном размере), а подрядчик — по статьям 195 и 367 Уголовного кодекса (дача взятки в особо крупном размере, а также причинение имущественного ущерба без цели хищения).

Суд установил, что Кокрекбаев и его заместитель, будучи должностными лицами, вступили в сговор и получили от директора одного из ТОО взятку в особо крупном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, которые не были произведены. В результате государству был нанесен ущерб в 1,98 млрд тенге.

«Приговором суда Кокрекбаеву назначено 12 лет лишения свободы, а его заместителю и подрядчику по 11 лет лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении пресс-службы суда Алматинской области.

Кокрекбаев был задержан в декабре 2022 года по обвинению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере. Он получил $798 тыс. и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам «Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос» и «Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай».

В начале июля 2024 года Кокрекбаеву был вынесен оправдательный приговор судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных. Однако в конце июля суд отменил его и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кокрекбаев в разные годы был акимом Жамбылской области, послом в Кыргызстане, с августа 2019 года руководил «Казселезащитой».