​Задержаны 33 предполагаемых участника террористической организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» - КНБ

Комитет национальной безопасности завершил начатую 21 декабря спецоперацию по ликвидации религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в её деятельности совместно с подразделениями органов внутренних дел задержаны 33 человека, сообщает в пятницу пресс-служба КНБ.

По данным ведомства, во время обысков по адресам проживания и сборов предполагаемых сторонников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег.

По совокупности полученных доказательств, в отношении семи лидеров и активных участников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» применена мера пресечения в виде ареста, одному - подписка о невыезде.

«В отношении 8-ми лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 рядовых членов организации пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей. Большинство задержанных лиц начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием. От них получены сведения о проведении тайных сборов, где пропагандировалась радикальная идеология. При этом деятельность казахстанских ячеек управлялась из-за рубежа», - говорится в сообщении ведомства.

В среду Комитет национальной безопасности начал спецоперацию по нейтрализации ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Оперативные мероприятия проводились одновременно в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алматы. По данным ведомства, в первый день были задержаны 16 человек. В КНБ подчеркнули, что они занимались пропагандой принципа «обвинения в неверии» или «такфира», на котором построена идеология «Аль-Каиды», «ДАИШ» и ряда других террористических группировок.

«Ат-Такфир уаль-Хиджра» признана экстремистской судебным решением в 2014 году, ее деятельность запрещена на территории Казахстана, отметили силовики. Она также включена в перечни террористических организаций в США, России, Китае, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане, Узбекистане и ряде других стран. В КНБ обещали сообщать со своей стороны о ходе операции и результатах дальнейшего следствия.