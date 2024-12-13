В бюджете Актюбинской области не заложены средства на решение экологических проблем Хромтау – аким

В бюджете Актюбинской области не предусмотрены средства на решение экологических проблем города Хромтау, который относится к городам с высокой степенью загрязнения. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в Сужбе центральных коммуникаций глава региона Асхат Шахаров, проблемы будут решаться за счет частных компаний, власти же только планируют закупить одну передвижную лабораторию на весь регион.

«По Хромтау в рамках (экологических – В.) мероприятий мы проводим работы. И порядка 5-6 млрд (инвестиций – В.) частных компаний заложено. Эту работу мы завершим до конца 2026 года», - сказал Шахаров, отметив, что сумма частных инвестиций рассчитана на все три года.

Аким добавил, что из бюджета выделят только на благоустройство и озеленение города Хромтау, а приоритет по решению экологических вопросов «ставится частным компаниям».

«Местных, то есть государственных компаний, которые загрязняют экологию (в Хромтау – В.), нет», - объяснил аким позицию.

Отвечая на вопрос, собираются ли власти устанавливать в городе датчики, которые бы фиксировали уровень загрязнения воздуха, он также заявил, что этим занимаются частные компании. Акимат, в свою очередь, возможно, закупит одну передвижную лабораторию, которая будет использоваться на всей Актюбинскую области.

«Одна лабораторий стоит около 300 млн тенге. Сейчас департамент экологии запросил у нас, будем рассматривать (вопрос выделения средств из бюджета – В.). Пока запросил департамент одну», - подчеркнул Шахаров.

Также, отвечая на вопрос, планирует ли акимат предложить министерству экологии признать Хромтау зоной экологического бедствия, аким завил, что «на данный момент вопрос на повестке дня не стоит».

Напомним, согласно мониторингу «Казгидромета», за июнь этого года к степени высокого уровня загрязнения отнесены 14 населенных пунктов, в том числе города Сатпаев, Талгар, Туркестан, Хромтау, Уральск, Рудный, Аркалык.