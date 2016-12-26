В Алматы начнут пробивку трех магистральных улиц

В Алматы планируется пробивка трех магистральных улиц и строительство трех транспортных развязок. Работы начнутся в начале 2017 года. В пресс-службе акимата пояснили Vласти, что, в случае с магистральными улицами, речь идет о пробивке проспекта Абая (от улицы Ауэзова до микрорайона «Калкаман»), улице Хмельницкого (от проспекта Суюнбая до микрорайона «Жас-Канат») и улице Фурманова – до улицы Жансугурова. Транспортные развязки появятся на пересечении улиц Рыскулова-Емцова, Рыскулова-Кульджинский тракт и Сейфулина-Жансугурова. Власти города ожидают, что эти меры помогут снизить заторы на улицах.

В пресс-службе акимата Алматы также пояснили, что, как отметил в ходе заседания сессии маслихата аким Бауыржан Байбек, в целом на модернизацию транспортной системы и дорог «предусмотрено выделение средств в размере 42,2 млрд. тенге». «На средний и текущий ремонт дорог предусмотрено 7 млрд. тенге. Вышеуказанные меры позволят довести в 2017 году долю автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 65%», - пояснили в акимате города.

По данным руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Максата Кикимова, заложенные средства будут направлены на текущий и средний ремонт дорог, содержание светофоров, пешеходных переходов, нанесение линий дорожной разметки, установка новых дорожных знаков, субсидирование пассажирских перевозок в общественном транспорте и др.

Всего с 2001 года в Алматы построено 28 развязок из них 20 – на транспортном кольце.

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