В Алматы начнут пробивку трех магистральных улиц

Данияр Молдабеков, Vласть
Фото Жанары Каримовой
В Алматы планируется пробивка трех магистральных улиц и строительство трех транспортных развязок. Работы начнутся в начале 2017 года. В пресс-службе акимата пояснили Vласти, что, в случае с магистральными улицами, речь идет о пробивке проспекта Абая (от улицы Ауэзова до микрорайона «Калкаман»), улице Хмельницкого (от проспекта Суюнбая до микрорайона «Жас-Канат») и улице Фурманова – до улицы Жансугурова. Транспортные развязки появятся на пересечении улиц Рыскулова-Емцова, Рыскулова-Кульджинский тракт и Сейфулина-Жансугурова. Власти города ожидают, что эти меры помогут снизить заторы на улицах.
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