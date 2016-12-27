Формальной заявки от Турции на вступление в ШОС не поступало - Идрисов

Министр иностранных дел Ерлан Идрисов во вторник на брифинге в Службе центральных коммуникаций министерства информации и коммуникаций подчеркнул, что сообщение в СМИ о намерениях Турции вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества не является формальной заявкой.

Идрисов по просьбе журналистов прокомментировал появившуюся в СМИ в конце ноября информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает вариант вступления страны в ШОС.

«Формальной заявки от Турции еще нет. При этом вопрос принятия той или иной страны в члены организации является прерогативой всех членов ШОС, то есть должен сформироваться консенсус по этому вопросу. Все слышали сообщение в СМИ, но сообщение в СМИ не есть официальная заявка. Видимо, вслух были высказаны какие-то мысли. Конечно, на них обращено внимание. Но я ещё раз хочу подчеркнуть: с момента озвучивания мысли до формальной заявки и формального решения о принятии в члены большое расстояние. Здесь важен консенсус, четко оформленные намерения самой Турции. Вы знаете, что это вопрос не такой простой с учетом европейских устремлений Турции. Поэтому жизнь будет показывать, как этот вопрос будет эволюционизировать»

В завершении Идрисов напомнил, что на саммите организации в Астане летом 2017 года формально членами ШОС станут Индия и Пакистан. В 2017 году Казахстан займет пост председателя организации.