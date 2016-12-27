Нацбанк лишил лицензии Казинвестбанк

Правление Национального банка 26 декабря приняло решение лишить лицензии Казинвестбанк. Решение было принято из-за систематического ненадлежащего исполнения договорных обязательств по платежным и переводным операциям, сообщает во вторник пресс-служба Нацбанка.

«В соответствии с постановлением правления Национального банка от 26 декабря 2016 года принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг <…> по основаниям, предусмотренным подпунктом «В» пункта 1 статьи 48 закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016 года», - говорится в сообщении регулятора.

Ввиду низкой доли активов и обязательств банка – 0,7% от совокупных активов и обязательств банковского сектора – лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.

По приказу председателя Национального банка 26 декабря 2016 года в Казинвестбанке была назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления финансового института. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.

«С 27 декабря 2016 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег. Национальный банк в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности банка», - говорится в сообщении регулятора.

В Нацбанке пояснили, что, с даты возбуждения дела о принудительной ликвидации банка, его кредиторы могут предъявлять требования только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка.

Регулятор также отмечает, что банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.

На 1 декабря Казинвестбанк занимал 22-е место среди 34 коммерческих банков Казахстана по размеру активов. Они составляли на эту дату 188,78 млрд. тенге, ссудный портфель - 161,12 млрд. тенге, собственный капитал банка на 1 декабря был равен 20,63 млрд. тенге.

В начале ноября Национальный банк приостановил лицензии двух банков Казинвестбанка на прием вкладов физических лиц и открытие счетов физлиц. Согласно данным Нацбанка, с 1 октября до 1 декабря портфель вкладов населения в Казинвестбанке сократился на 33% (с 16,36 млрд. тенге до 10,97 млрд. тенге), портфель вкладов юридических лиц – на 62,4% (с 223,69 млрд. тенге до 83,6 млрд. тенге).

В минувшую пятницу Казинвестбанк прекратил обслуживание клиентов, в понедельник в первой половине дня в колл-центре банка обещали, что он вскоре сделает заявление о своей дальнейшей работе, однако после обеда в банке перестали отвечать на звонки. Нацбанк с пятницы не комментировал ситуацию вокруг Казинвестбанка.

Казинвестбанк начал работу в 1993 году под именем «КазИнтерБанк», который по задумке создателей – правительства Казахстана и Chase Manhattan Bank NY – стал первым инвестиционным банком в Центральной Азии. В 1995 году казахстанское правительство выкупило долю зарубежного банка, после чего он был приватизирован казахским центральным акционерным банком «Центробанк».

До 2003 года он специализировался на операциях, связанных с привлечением инвестиций в местные предприятия и приватизацией государственных пакетов акций этих компаний. После этого у банка полностью поменялся состав акционеров и изменилось имя на АО «Казинвестбанк». К 2008 году банк расширил спектр своих услуг.

До марта 2016 года акционерами Казинвестбанка была группа учредителей Lancaster Group. Весной они продали свои акции группе частных лиц. В конце октября Национальный банк дал разрешение на приобретение статуса крупного участника Казинвестбанка председателю совета директоров банка и его бывшему предправления Нуржану Джанабекову.