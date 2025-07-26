Правозащитники обеспокоены состоянием здоровья Марата Жыланбаева

Правозащитники выражают обеспокоенность состоянием здоровья осужденного политического активиста Марата Жыланбаева, который уже более двух лет находится в заключении и регулярно держит голодовки в знак протеста.

По информации правозащитницы Бахытжан Торегожиной, вес Жыланбаева снизился до 45 кг, у него неестественный цвет кожи и обморочное состояние.

В комитете уголовно-исполнительной системы эти сведения опровергли.

«Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Осужденный находится под постоянным наблюдением медицинских работников. Распространяемая в отдельных публикациях информация о том, что его вес якобы составляет 45 кг, не соответствует действительности», - заявили агентству КазТАГ в КУИС.

При этом ведомство утверждает, что Жыланбаев пьет воду, чай и компот, но подтвердили, что он отказывается от приема твердой пищи.

61-летний Марат Жыланбаев – лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алга». Он находится под стражей с весны 2023 года, осенью того же года на закрытом судебном процессе был осужден на семь лет за участие и финансирование экстремистской организации. Казахстанские и международные правозащитники считают его политическим заключенным.

Жыланбаев – ультрамарафонец, обладатель семи рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннеса.