Скончался сотрудник Генконсульства России в Казахстане

Скончался временно командированный сотрудник Генконсульства России в Усть-Каменогорске, гражданин России Роман Скрыльников, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на и.о. пресс-секретаря Посольства Российской Федерации в Казахстане Илью Лябухова.

«С большим прискорбием можем подтвердить, что 26 декабря временно командированный сотрудник Генерального консульства России в Усть-Каменогорске, гражданин Российской Федерации Роман Скрыльников скончался в Усть-Каменогорске. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тело гражданина России в самое ближайшее время было доставлено на родину», - цитирует агентство слова пресс-секретаря.

По информации РИА Новости, Скрыльников скончался от инфаркта.

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