Отказ казахстанцев от прививок беспокоит депутатов

За последние десять лет казахстанцы стали в четыре раза чаще отказываться от плановых прививок. Только за девять месяцев текущего года в стране зарегистрировано 8 239 отказов, большую часть из которых составляют новорожденные и дети до двух лет. Решить данную проблему, считает депутат мажилиса Куралай Каракен, должен премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. В среду в ходе пленарного заседания она обратилась к главе кабмина с соответствующим запросом.

«За последние 10 лет число родителей, отказавшихся прививать своих детей, увеличилось с 2000 до 8383 человек - более, чем в четыре раза. А за девять месяцев 2016 года в стране зарегистрировано 8 239 отказов. Из них дети до одного года составили 43%, от 1 до 2 лет - 21%, с 2 до 5 лет - 27%, с 6 до 15 лет - 6%, старше 16 лет - 3%», - рассказала Каракен.

По ее данным, высокий удельный вес отказов зарегистрирован в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях и в городе Алматы.

«Несмотря на то, что иммунопрофилактика является основой национальной безопасности, входит в число приоритетов государственной политики, и Казахстан - одна из немногих стран, где финансовые вопросы, связанные с плановой вакцинацией подлежащего контингента населения, взяло на себя государство, у нас охват профилактическими прививками против целевых инфекций за последние годы не достигает оптимальных уровней по некоторым административным территориям. Сегодня мы видим, что активные позиции антивакцинального движения, отсутствие коммуникации специалистов здравоохранения становится причиной недоверия людей к вакцинации. Поздний закуп и поставка вакцин, отсутствие достаточной информации на отечественных телеканалах, в социальных сетях, мессенджерах влияет на уровень охвата населения профилактическими прививками», - перечислила проблемы депутат.

Вместе с тем, подчеркнула она, только прививки могут сократить уровень заболеваемости в стране. Каракен напомнила, что из-за сбоя иммунизации в начале 90-х, в Казахстане возросло количество вспышек дифтерии. В 1995 году в республике заболело 1105 человек, из которых 66 умерло.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович, просим вас принять меры в соответствии с действующим законодательством по обеспечению населения страны оптимальным охватом плановыми профилактическими прививками», - обратилась в этой связи депутат к премьеру.