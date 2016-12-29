Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Ираном о передаче осужденных лиц

«В настоящий момент в Иране нет осужденных наших граждан, однако гарантировать, что в будущем их не будет, нельзя. За последние 10 лет в Казахстане было осуждено 5 граждан Ирана, последний вышел в ноябре этого года, в Иране был осужден один гражданин РК, он был амнистирован, и уже находится в стране», - рассказал сенаторам первый заместитель генерального прокурора.

Согласно договору, по его словам, процесс передачи осужденных между нашими странами будет происходить следующим образом. К примеру, если в Иране казахстанца осудили за хулиганство, после вступления приговора в законную силу гражданин нашей страны, его законный представитель должен обратиться с ходатайством в Генпрокуратуру через консульские учреждения о переводе в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания.

«Если правовых препятствий никаких не имеется, то мы вносим в районный суд по месту регистрации осужденного представление с просьбой привести приговор суда Ирана в соответствии с нашим казахстанским законодательством. Затем решение отправляется в Иран, если иранская сторона считает, что наказание соответствует и они согласны на передачу, то они передадут, если нет, то они вправе отказать. Аналогичный порядок будет действовать и в отношении граждан Ирана», - пояснил заместитель Генпрокурора.

В передаче может быть отказано в двух случаях: если это нанесет ущерб общественному порядку, противоречит законодательству и интересам обеих сторон, либо истекли сроки давности.

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