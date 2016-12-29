Казахстан ратифицировал конвенцию со Словенией об избежании двойного налогообложения

Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию со Словенией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал.

«Ратификации конвенция позволит устранить двойное налогообложение доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами договаривающихся государств, путем распределения прав налогообложения между договаривающимися государствами», - сказал в четверг в ходе пленарного заседания сената министр финансов Бахыт Султанов.

Кроме того, отметил он, документ будет способствовать укреплению, расширению экономического сотрудничества между странами через создание благоприятных условий для инвестиций. Также соглашение поможет решить вопросы по предотвращению налоговых уклонений через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух государств.

«Отдельные статьи конвенции отражают четкий порядок налогообложения доходов и иных платежей артистов, спортсменов, государственных служащих, студентов, осуществляющие свою деятельность в договаривающихся государствах», - пояснил глава Минфина.

При этом, добавил Султанов, доходы казахстанских артистов и спортсменов, осуществляющих свою деятельность в Словении, будут облагаться налогом в Словении, по аналогичной схеме будут взиматься налоги со спортсменов и артистов Словении, находящихся в Казахстане.

«Для госслужащих, если заработная плата и пенсия выплачиваются физлицу за службу, осуществляемому для Казахстана, такие доходы облагаются налогом только в Казахстане, аналогично с ситуацией госслужащего Словении, работающего в Казахстане - налоги будут уплачиваться только в Словении», - заключил он.