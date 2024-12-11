Freedom Telecom собирается запустить домашний интернет на технологии 5G в Шымкенте в 2025 году

Компания протягивает оптику в большинстве крупнейших городов Казахстана и планирует пилотный запуск беспроводного домашнего интернета на технологии 5G в Шымкенте в следующем году, сообщил глава Freedom Holding Тимур Турлов на встрече с журналистами.

«Мы начнём с одного города, с предоставления фиксированного интернета, это будет не мобильная связь, это будет исключительно домашний интернет, но он будет построен уже технологически как раз на стандарте 5G и будет предоставлять домашний интернет на скоростях до гигабит в секунду и сможет в будущем, когда мы получим соответствующую лицензию, стать частью общей мобильной сети», - рассказал бизнесмен.

Он отметил, что компания не смогла найти свободные частоты для фиксированного интернета в Алматы. Скорее всего, в этом городе домашний интернет от Freedom будет запущен в последнюю очередь.

Турлов отметил, что сейчас нужно сочетать разные технологии: «Wi-fi точно никогда не убьёт условно сети 5G, архитектурно он может их эффективно дополнить, разгрузив 5G. Если ты построишь много wi-fi в городе, у тебя часть потребителей сможет уйти и начать пользоваться им вместо того, чтобы потреблять данные сотовой сети».

Freedom Telecom – казахстанская телекоммуникационная компания, в 2023 году Турлов заявлял, что намерен создать нового мобильного оператора 5G-стандарта.

В ноябре Freedom Telecom завершил сделку по приобретению SilkNetCom, компании, специализирующейся на предоставлении провайдерских и занимающейся строительством телекоммуникационных сетей.