Расследование дела по убийству Шерзата Полата завершат до конца года – МВД

До конца декабря министерство внутренних дел планирует получить все результаты экспертиз и завершить следственные действия по делу об убийстве подростка Шерзата Полата. Об этом журналистам в среду в кулуарах мажилиса сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

«По убийству в Талгаре хочу сказать, что до конца года уголовное дело будет завершено производством, и участникам уголовного процесса материалы уголовного дела будут представлены для ознакомления», - сообщил Адилов.

Он уточнил, что до конца года будут получены все экспертизы и завершены все следственные действия.

Замминистра напомнил, что 11 фигурантов уголовного дела находятся под стражей.

«Все они будут привлечены. Будет предъявлено окончательное обвинение по согласованию с прокурором», - заключил он.

Напомним, Шерзат Полат был убит в ночь на 4 октября возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан.

Первый вице-министр МВД Бауыржан Аленов, который в момент убийства подростка руководил полицией Алматинской области, говорил, что по заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по «угрозе».

Всего, по данным МВД, задержаны по делу об убийстве 11 подозреваемых.

После резонансного убийства подростка были освобождены от занимаемых должностей аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров, прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов, первый заместитель начальника полиции Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и начальники нескольких управлений департамента полиции Алматинской области.

9 декабря на окраине Талгара было обнаружено тело дяди убитого подростка. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

10 декабря, после похорон был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов, а в ночь на 11 декабря суд назначил ему 15 суток ареста «за нарушение общественного порядка». В полиции заявили, что он выражался нецензурной бранью, приставал к обществу и угрожал полицейскому ножом».