В ДЧС назвали фамилии погибших в результате обрушения жилого дома в Карагандинской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области сообщили фамилии погибших и пострадавших в результате обрушения пятиэтажного дома в поселке Шахан.

Как сообщают в ведомстве, в ходе проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, из под завалов были извлечены тела погибших:

Андропова В.М. 1981 г.р.,

Андроповой О.В. 1988 г.р.,

Андроповой Е.В. 2016 г.р.,

Галышева В.И. 1960 г.р.,

Галышева А.А. 2010 г.р.,

Кан Т.К. 1953 г.р.,

Михайлова В.С. 1956 г.р.,

Алексеенко Е.Ю. 1989г.р.,

Алексеенко В.В. 2016 г.р.

Также под завалами был обнаружен и спасен Галышев А.В. 1984 г.р. Мужчина с травмами различной степени госпитализирован в клинику имени Макажанова, находящуюся в городе Караганде.

Кроме того, в детское отделение данной клиники с травмами средней степени тяжести госпитализирована Васильева Е.А. 2005 года рождения.

Всего спасателями было эвакуировано 10 и спасено 4 человека.

Напомним, поздно вечером первого января из-за взрыва котла автономной системы отопления обрушился подъезд в пятиэтажном доме. В результате ЧС погибли девять человек, в том числе, трое детей.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области