В Карагандинской области обследуют все многоэтажные дома, имеющие автономные системы отопления и котельные

В Карагандинской области по поручению акима региона Нурмухамбета Абдибекова обследуют все многоэтажные дома, имеющие автономные системы отопления и котельные. Такое поручение он дал во вторник на заседание оперативного штаба по ситуации в посёлке Шахан, где вечером 1 января после взрыва котла отопления обрушилась часть пятиэтажного дома.

В ходе совещания Абдибеков заслушал отчеты экстренных служб, акима города Шахтинска, к которому административно относится посёлок, кураторов сферы ЖКХ и представителей полиции, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

«Критических дефектов в оставшейся части дома пока не видно. Мы должны просмотреть все узлы, сделать съемку и посмотреть динамику изменений, будет она или нет. В ближайшее время заключение будет готово», - сообщил во время заседания директор Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития Жмагул Нугужинов.

Как отмечают в пресс-службе, решение о дальнейшей эксплуатации дома будет принято исходя из рекомендаций экспертов института. Демонтаж разрушенной части также будет возможен после получения их заключения.

Для оценки ущерба от обрушения, согласно сообщению акимата, создана специальная комиссия. Ранее его представители заявляли, что администрация области возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон и поминальных обедов. Также акимат выделит материальную помощь в размере 1 млн. тенге на каждого погибшего и по 500 тыс. тенге на каждого пострадавшего.

Для организации сбора помощи акимат посёлка Шахан организовал специальный пункт приема, куда Общество красного полумесяца доставило продукты питания. Кроме того, помощь начали оказывать предприниматели и жители области.

В акимате также заявили, что в ближайшее время будет открыт общественный фонд помощи пострадавшим, куда можно будет перечислять денежные средства. В попечительский совет фонда войдут представители общественности города Шахтинска и посёлка Шахан.

Абдибеков также распорядился обследовать все многоэтажные дома, имеющие автономные системы отопления и котельные, проверить работу их отопительных систем и провести дополнительный инструктаж персонала. «Речь идет не только о посёлке Шахан, обследованию подлежат дома с аналогичными источниками тепла по всей Карагандинской области», - подчеркивается в сообщении.

В результате обрушения дома в поселке Шахан 9 человек погибли, пятеро были спасены.

Фото пресс-службы Комитета по ЧС