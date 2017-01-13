​Тенге торгуется на уровне 332 за доллар

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 332,02 тенге, показав рост на 0,37 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $22,3 млн., показав рост на $10,1 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:10 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $56,07 за баррель, показывая 1,7% рост с начала торгов. Удорожание котировок отчасти связано со снижением добычи в Саудовской Аравии. Как пишут Ведомости, государство добывает сейчас менее 10 млн. баррелей в сутки, хотя во время заключения соглашения с ОПЕК устанавливала целевой уровень в 10,058 млн. баррелей. Это минимальное значение за последние 22 месяца. Страна также рассматривает возможность обновить свои обязательства по снижению производства через шесть месяцев.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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