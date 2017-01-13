​Суд по иску Зейнуллы Какимжанова к изданию Ratel.kz начнется 16 января

Суд по иску экс-министра финансов, бизнесмена Зейнуллы Какимжанова к изданию Ratel.kz начнется 16 января. Его предметом стали 9 материалов о его бизнесе, которые Какимжанов требует опровергнуть и удалить их с сайта, сообщает в пятницу фонд защиты свободы словам «Адил Соз».

29 декабря 2016 года редакция интернет-портала Ratel.kz получила досудебную претензию от Какимжанова с требованием опровергнуть 9 статей, опубликованных на сайте с мая по декабрь 2016 года, удалить их с сайта. В первых числах января, не дожидаясь положенный по закону 30-дневный срок ответа на досудебную претензию, Какимжанов подал иск в Медеуский районный суд Алматы.

Истцы Зейнулла Какимжанов и Ильхалид Какимжанов, помимо опровержения и удаления статей с сайта, требуют взыскать с главного редактора портала Марата Асипова и журналиста Сапы Мекебаева по 2 млн. тенге, с журналиста Геннадия Бендицкого – 6 млн. тенге, с бывшего гендиректора ТОО «Автодорсервис» Виталия Процентова – 5 млн. тенге, с издателя - ТОО «ИТАЮ» - 6 млн. тенге.

11 января судья Т. Жумамуратов вынес определение в обеспечение иска. Он запретил ответчикам «проводить освещение судебного процесса в средствах массовой информации, в том числе путем привлечения средств массовой информации, телевидения, журналистов, подачи публикаций в СМИ, телевидение, касающиеся поданного гражданского иска, а также размещения иной информации в средствах массовой информации (телевидение, интернет-издания и т.д.) сопряженного неразрывно с личностью истцов по настоящему иску, а также размещению статей, публикаций в СМИ, принадлежащих ответчикам на праве собственности, с использованием своих или сторонних интернет-площадок, в том числе с публикацией статей или своих мнений по данному судебному процессу на страницах социальных сетей, включая, но не ограничиваясь социальными сетями: Facebook, ВКонтакте и иных блогах ответчиков, до вынесения судом окончательного решения по данному исковому заявлению».

Ответчики уже направили жалобу в Генеральную прокуратуру Казахстана с требованием вынести протест на определение Медеуского районного суда Алматы, отметив допущенные в нем нарушения 12 нормативно-правовых актов, статей законов и кодексов, ратифицированных Казахстаном международных документов и постановлений Верховного суда страны.

Первое судебное заседание назначено на 16.30 16 января в Медеуском районном суде Алматы.

Фото с сайта almaty.sud.kz