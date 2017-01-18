​Рост кредитования в 2017 году сохранится на уровне прошлого года - ПКБ

Самым быстрорастущим портфелем банковского кредитования в 2016 году оказался сегмент кредитных карт, однако основным источником доходов для банков оставалось бизнес-кредитование. В 2017 году общий уровень кредитования останется на уровне прошлого года, что продиктовано сохраняющимися проблемами в экономике страны, рассказал на пресс-конференции в среду генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров.

Самым быстрорастущим портфелем банковского кредитования в 2016 году оказался сегмент кредитных карт, увеличившийся на 13,6% до 36,6 млрд тенге. Однако основным источником доходов для банков остается бизнес-кредитование, портфель которого увеличился на 7,7% - до 15,4 трлн тенге.

«Прирост бизнес кредитов связан с тем, что банки в первом полугодии были не совсем активны в рознице, осваивая государственные программы и менее рисковые сегменты», - пояснил Омаров. По его словам, общая база кредитных контрактов за прошлый год выросла более чем на 500 тыс., 315 тыс. из которых были уникальными.

Рассчитываемый его бюро индекс кредитной активности по итогам года составил 25% по сравнению с 20% на конец 2015. Как и прогнозировал ПКБ в начале года, динамика кредитования была умеренной из-за внутренних и внешних экономических факторов. В первую половину года активность на рынке кредитования была низкой и возросла лишь во второй.

Несмотря на рост интереса к кредитным картам, Омаров охарактеризовал его, как сдержанный и предположил, что в 2017 году спрос и предложение на них будет выше. Конкурировать в этом сегменте будут преимущественно средние по размеру активов банки. «Мы предполагаем, что рост этого портфеля в нынешнем году составит 20-25%», - отметил он.

Лидирующим направлением розничных займов остается потребительское беззалоговое кредитование, портфель которого увеличился на 10,2% до 2,3 трлн тенге. Этот сегмент, по ожиданиям Омарова, будет самым быстрорастущим у крупных банков в этом году: «Мы ожидаем его роста на уровне 10%».

Портфель залоговых потребительских займов, в свою очередь, упал на 70 млрд тенге. Его снижение в ПКБ связывают с нарастающими темпами погашения ранее выданных кредитов. Портфель автокредитов за прошлый год снизился на 15% - до 345 млрд тенге. Вместе с ним снизились объемы ипотечного кредитования на 9,4% - до 1,2 трлн тенге.

Розница, по словам Омарова, остается самым высокорисковым сегментом кредитования. Однако он указал на общее повышение дисциплины заемщиков: индекс кредитного здоровья за прошлый год составил 70%, в дефолте находится порядка 19,7%. Вместе с этим 7,6% заемщиков находятся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры.

«Мы понимаем, что в 2017 году на рынке будет наблюдаться рост конкуренции. В связи с возможной консолидацией институтов, а также изменением стратегии банков, этот год будет консервативным в плане кредитования. <…> Основным источником роста для них по-прежнему станут средства в рамках господдержки. В направлении ипотеки единственными драйверами будут оставаться средства "Байтерека" и Жилстройсбербанка. Всё, что касается остальных источников, будет много вариантов. Но насколько они будут реальными, говорить сложно, потому что экономическая ситуация сложная», - резюмировал Омаров.

«Мы ожидаем, что темпы роста останутся на уровне 2016, потому что те факторы, которые влияли в 2016, по-прежнему сохраняются. Розница остается высокорисковым сегментом, и с этим будет связано то, что предложения банков по ставкам сохранятся на прежнем уровне. Трендов на их увеличение нет. Но мы также ведем переговоры с банками по поводу перехода к дифференцированным подходам к формированию ставок для дисциплинированных и платежеспособных заемщиков», - прокомментировала будущее ставок директор по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиева.