Три международных займа на $1,3 млрд одобрил мажилис

Казахстан для поддержания экономического роста возьмет три займа в размере $1,3 млрд у Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и у Международного банка реконструкции и развития. Соответствующие три закона принял в среду в ходе пленарного заседания мажилис.

В частности, у Азиатского банка развития Казахстан займет 52,3 млрд японских йен, или $350 млн. Как пояснил министр финансов Мади Такиев, выбор валюты обусловлен «исторически низкими базовыми процентными ставками в Японии, а также близкой корреляцией между казахстанским тенге и японской йеной».

«Заем АБР предоставляется Республике Казахстан со сроком погашения – 15 лет, включая трехлетний льготный период. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе», - сказал Такиев.

Соглашением с Азиатским банком инфраструктуры инвестиций предусмотрен заем на сумму 52,7 млрд японских йен (также почти $350 млн). Срок погашения – 15 лет, включая трехлетний льготный период.

Соглашением с Международным банком реконструкции и развития предусмотрен заем на сумму 84,9 млрд японских йен, или $600 млн. МБРР предоставит Казахстану заем со сроком погашения на 11 лет, включая пятилетний льготный период.

«Данные средства будут направлены на финансирование ключевых направлений и обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий год, с целью охвата важных секторов нашей экономики», - отметил Такиев.

В целом, подчеркнул министр, привлечение льготных займов международных финансовых организаций является стандартной практикой при необходимости финансирования мер по поддержанию экономического роста.