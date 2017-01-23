Оппозиция в Сирии продолжит сражаться, если не будет достигнут режим полного прекращения огня - «южный фронт»

Член делегации от сирийской группировки «Южный фронт», представитель свободной сирийской армии Иссам Эльрейс в кулуарах Астанинского процесса заявил журналистам, целью участия этого крыла оппозиции в Межсирийских переговорах в Астане является достижение соглашения о прекращения огня. При других условиях, по его словам, оппозиция продолжит борьбу.

«Они (официальный Дамаск - V) сказали, что режим Сирии считает нас членами умеренной оппозиции. Поэтому сегодня мы сидели с ними за одним столом. Мы приехали в Астану только для заключения режима прекращения огня и прекращения кровопролития. Если не удастся договориться о полном прекращении огня в Сирии, мы снова будем сражаться. Мы все профессионалы. Некоторые из нас - доктора, инженеры», - сказал в кулуарах встречи Эльрейс.

По его словам, специальный посланник ООН Стефан Де Мистуре будет посредником в переговорном процессе для каждой стороны.

«Переговоры будут непрямыми. Спецпосланник ООН будет посредником для каждой стороны», - отметил Эльрейс.

«Южный фронт» свободной сирийской армии представляет собой, по разным данным, 50-54 повстанческих групп, коалиция оценивается, как состоящая из умеренно вооруженных группировок, конгломерат насчитывает от 20 до 30 тыс участников.

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