Россия не исключает расширения списка стран-гарантов

Тамара Вааль, Ева Келлер, Астана, Vласть

Кроме России, Турции и Ирана другие государства также могут стать странами-гарантами по урегулированию сирийского конфликта. Например, в Российская Федерация приветствовала бы, если бы к этому процессу присоединились Соединенные Штаты Америки, заявил во вторник журналистам по итогам переговоров специальный посланник по Сирии Александр Лаврентьев.

«Я думаю, что хороший пример заразителен. Сейчас у нас есть три страны (гаранта - V), изначально было две. Я не исключаю того, что при определенных условиях могут появится новые гаранты, но эти страны должны обладать реальным влиянием на какие-то вооруженные группировки, вооруженную оппозицию, которая контролирует районы на сирийской территории», - заявил Лаврентьев.

Отвечая на вопрос, могут ли США стать гарантом, спецпосланник отметил, что «мы, конечно, приветствовали бы подключение США как стороны к сирийскому урегулированию, и чтобы они играли более активную роль».

«Недавнее заявление Трампа о том, что он приоритеты ставит не только в вопросах внутренней политики, но и в вопросах борьбы с терроризмом конечно обнадеживает. Мы думаем, что американским руководством будут приняты правильные решения в сторону координации, усилий на многостороннем уровне по борьбе с терроризмом», - выразил он надежду.

Что касается заявления трех стран-гарантов, которое было озвучено по итогам переговоров то, по словам Лаврентьева, теперь будет вестись работа по созданию механизма по соблюдению режима прекращения боевых действий.

«Непосредственно детали механизма будут отрабатываться по военным каналам. Самое главное здесь – создать условия, чтобы любая информация о нарушении режима поступала своевременно, обрабатывалась вовремя, была подтверждена, чтобы применить соответствующие меры по противодействию и недопущению распространению огня. И вот здесь помощь иранской и иракской стороны будет чрезвычайно важна. Сложно мне говорить сейчас о деталях механизма, это больше по военной части. Но я думаю, что у нас много хороших специалистов, которые профессионально сделают свое дело», - резюмировал спецпосланник.

Фото http://news-front.info/

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